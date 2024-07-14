В настоящее время SpaceX имеет разрешение FAA на пять ежегодных запусков Starship с площадки в Бока-Чика, штат Техас.

13 июля 2024 года Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) подтвердило получение запроса от компании SpaceX на пятикратное увеличение частоты запусков ракеты с кораблем Starship в Техасе. Эта просьба является смелым шагом в планах основателя SpaceX Илона Маска по колонизации Марса.

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В настоящее время SpaceX имеет разрешение FAA на пять ежегодных запусков Starship с площадки в Бока-Чика, штат Техас. Теперь компания запрашивает разрешение на запуск до 25 ракет с кораблем и по 25 посадок корабля и ускорителя Super Heavy каждый год.

В дополнение к запросу в Техасе SpaceX также просит FAA разрешить 44 запуска в год со своей площадки во Флориде. Эти запуски станут возможны после завершения модернизации корабля и ускорителя, которые в настоящее время готовятся к пятому тестовому запуску.

Запрос SpaceX вызвал смешанную реакцию со стороны отрасли. Конкуренты, такие как Blue Origin и ULA, выразили обеспокоенность по поводу рисков, которые несут запуски Starship в густонаселенной Флориде.

Однако планы Маска амбициозны: запуск не менее 500 кораблей Starship каждый год для колонизации Марса. Увеличение частоты запусков в Техасе и Флориде станет лишь первым шагом к достижению этой цели.

FAA проведет публичное обсуждение запроса SpaceX по увеличению частоты запусков. Обсуждение будет посвящено рассмотрению модернизации корабля и ускорителя, а также оценке потенциального воздействия на окружающую среду и безопасность.

Решение FAA по запросу SpaceX ожидается в ближайшие месяцы. Результат этого решения будет иметь значительные последствия для планов SpaceX по расширению своей космической программы.