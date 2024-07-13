Эти сбои происходят как на клиентских ПК, так и на серверах, что приводит к повреждению данных и постоянным перезагрузкам.

Разработчики Path of Titans призывают к беспрецедентному шагу после постоянных сбоев.

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В беспрецедентном повороте событий разработчики популярной многопользовательской игры Path of Titans требуют от Intel отозвать все проданные процессоры Core 13 и 14 поколений из-за постоянных проблем со стабильностью.

Компания Alderon Games, стоящая за Path of Titans, выявила серьезные сбои в игре на системах с процессорами Intel Core i9 семейств Raptor Lake и Raptor Lake Refresh. Эти сбои происходят как на клиентских ПК, так и на серверах, что приводит к повреждению данных и постоянным перезагрузкам.

Несмотря на многократные обновления микрокода, Intel не смогла полностью устранить проблему. По данным Alderon Games, внезапные перезагрузки происходят в среднем в сто раз реже на системах с процессорами AMD.

Постоянные сбои повреждают информацию на дисках, что со временем усугубляется. Разработчики даже предупреждают пользователей о потенциально нестабильных конфигурациях ПК из-за этих проблем.

Ввиду неспособности Intel обеспечить стабильность своей продукции, Alderon Games призывает к беспрецедентному шагу - массовому отзыву процессоров Core 13 и 14 поколений. По мнению разработчиков, это соответствует интересам самой Intel, поскольку помогает снизить риски для репутации компании.

Требование Alderon Games напоминает исторический отзыв всех процессоров Pentium в 1994 году из-за бага FDIV. Несмотря на то, что эта проблема не повлияла на большинство пользователей, Intel была вынуждена выкупить все дефектные процессоры, понеся убытки в размере 475 миллионов долларов.

Если Intel не предпримет решительных действий, ей может грозить еще более крупный ущерб. Текущие проблемы со стабильностью подрывают доверие к компании и могут отпугнуть потенциальных клиентов.