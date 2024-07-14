Эта служба будет использовать новаторское воздушное судно Archer Midnight, полностью электрический самолет с поворотным ротором, способный осуществлять вертикальный взлет и посадку (eVTOL).

Пилотное испытание службы воздушного такси с электрическим приводом намечено на конец 2025 года.

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Southwest Airlines и Archer Aviation объединились, чтобы запустить сервис воздушного такси, который навсегда изменит городские поездки в Калифорнии. Эта служба будет использовать новаторское воздушное судно Archer Midnight, полностью электрический самолет с поворотным ротором, способный осуществлять вертикальный взлет и посадку (eVTOL). Его компактный размер и отсутствие необходимости взлетно-посадочной полосы делают его идеальным для использования в городских условиях.

Электрические самолеты Midnight сократят время в пути, которое обычно занимает от 60 до 90 минут на автомобиле, до всего 10-20 минут. Southwest заключила эксклюзивное соглашение с Archer, предоставляющее воздушным такси Midnight доступ к 14 аэропортам Калифорнии, где работает авиакомпания. Это партнерство обеспечивает беспрепятственное и расширенное обслуживание клиентов.

Archer уже получила сертификат авиаперевозчика от FAA, что является основным требованием для эксплуатации воздушного такси. Компания планирует запустить эту услугу в конце 2025 года, получив полное одобрение FAA. Эта сделка является свидетельством неуклонного прогресса в разработке eVTOL. По мере того как регулирующие органы продолжают совершенствовать свои стандарты, воздушные такси становятся все ближе к тому, чтобы стать реальностью.

Southwest Airlines и Archer Aviation возглавляют революцию воздушного такси. С растущей потребностью в более быстрых, удобных и экологически чистых вариантах транспорта электрические самолеты Midnight станут неотъемлемой частью будущего мобильности.