Яркость DTC-спутников может серьезно ухудшить изображения, полученные широкоугольными астрономическими телескопами, такими как обсерватория Рубин при Аризонском университете.

Космические аппараты Starlink, которые SpaceX использует для прямого подключения к мобильным устройствам (DTC), светятся почти в пять раз ярче, чем обычные спутники. Это вызывает серьезную обеспокоенность у астрономов, которые опасаются, что световое загрязнение может негативно повлиять на их наблюдения.

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Исследование Международного астрономического союза (IAU) показало, что DTC-спутники в 4,9 раза ярче своих аналогов для Интернета. Эта повышенная яркость обусловлена ориентацией корпуса и солнечных панелей. Хотя SpaceX применяет меры по снижению яркости для своих обычных спутников, компания еще не сделала этого для DTC-спутников.

Яркость DTC-спутников может серьезно ухудшить изображения, полученные широкоугольными астрономическими телескопами, такими как обсерватория Рубин при Аризонском университете. Если SpaceX запустит все запланированные DTC-спутники, то самые темные участки ночного неба могут стать на 7,5% ярче в ближайшее десятилетие.

Непонятно, почему SpaceX не применяет свои обычные меры по снижению яркости к DTC-спутникам. На фоне призывов к Федеральной комиссии по связи США (FCC) принять меры по регулированию рисков, связанных с DTC-спутниками, отсутствие мер по снижению яркости со стороны SpaceX вызывает вопросы о ее готовности к сотрудничеству с общественностью.

Астрономы призывают SpaceX к диалогу, чтобы найти решение этой проблемы. Если яркость DTC-спутников не будет уменьшена, это может иметь разрушительные последствия для астрономических исследований, которые зависят от темноты ночного неба.