Эта функция была обнаружена в коде приложения X для iOS.

Социальная сеть X запустила очередное тестирование функции дизлайков, но на этот раз для комментариев. В отличие от предыдущих тестов, на этот раз дизлайки будут отображаться в виде разбитых сердечек.

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Эта функция была обнаружена в коде приложения X для iOS. Она позволяет пользователям выражать свое негативное отношение к комментариям, оставляя под ними дизлайк.

Ранее функция дизлайков тестировалась Twitter в 2021 году. Однако опасения по поводу ее использования хейтерами и троллями заставили компанию отказаться от ее внедрения.

Некоторые пользователи уже выразили свое недовольство тестированием функции дизлайков. Они опасаются, что она станет инструментом для хейтеров и интернет-троллей.

X пока никак не прокомментировала тестирование функции дизлайков. Ранее компания заявила, что скрывает лайки к публикациям и комментариям, чтобы защитить пользователей от нападок.

Функцию "минусов" для комментариев уже использует социальная сеть TikTok. Ранее аналогичную функцию тестировал Facebook, но она так и не была внедрена.