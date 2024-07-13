Японский издатель Arc System Works представил первый трейлер Double Dragon Revive, следующей части культовой серии beat 'em up.
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Double Dragon Revive обещает возродить азарт классических сайд-скроллеров, но с современными дополнениями, такими как обновленные настройки сложности, управление и графика на основе Unreal Engine 4.
Графика в Double Dragon Revive выполнена в "стильном 3D", что заметно по геймплейному трейлеру и скриншотам. Фанаты отреагировали положительно: трейлер набрал более 5 тысяч лайков.
В игре появятся знакомые герои и злодеи серии, такие как Джимми Ли, Билли Ли, Роупер и Абобо.
Геймплей обещает быть простым, интуитивно понятным и доступным для новых игроков. Однако в то же время он потребует стратегического мышления и адаптации к врагам.
Разработкой Double Dragon Revive занимается японская студия Yuke's, известная по играм серии WWE и Earth Defense Force.
Релиз Double Dragon Revive запланирован на 2025 год. Игра выйдет на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Поддержки русского языка не будет.