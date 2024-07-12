В официальном заявлении Alderon Games, разработчики игры Path of Titans, обвинили Intel в намеренной продаже бракованных процессоров.

Разработчики игр из студии Alderon Games обвинили Intel в продаже бракованных процессоров 13-го и 14-го поколения. Они утверждают, что нестабильная работа этих чипов пагубно сказывается на работе выделенных игровых серверов, а также создает проблемы для разработчиков. Они утверждают, что процессоры поколений Raptor Lake и Raptor Lake Refresh являются причиной постоянных сбоев.

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Разработчики заявили, что нестабильная работа процессоров Intel приводит к потере важных данных. Это создает серьезные проблемы для разработчиков и операторов игровых центров обработки данных.

Из-за этих проблем Alderon Games планирует перевести все свои серверы и рабочие компьютеры на процессоры AMD. По словам разработчиков, процессоры AMD испытывают в 100 раз меньше проблем со сбоями и вылетами.

Обвинения Alderon Games ставят под сомнение надежность процессоров Intel последнего поколения. Если другие разработчики и операторы игровых центров обработки данных последуют примеру Alderon Games, это может нанести серьезный удар по репутации и доходам компании.

Intel пока не прокомментировала эти обвинения.