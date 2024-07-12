Двигатель Merlin, отвечающий за подъем спутников на более высокую орбиту, не запустился в заданное время.

Сегодняшняя попытка SpaceX запустить 20 новых спутников Starlink обернулась катастрофой, когда у ракеты Falcon 9 отказал двигатель при попытке вывести их на целевую орбиту.

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Спустя несколько минут после запуска первой ступени Falcon 9 успешно вернулась на Землю. Однако разгонная ступень столкнулась с серьезной проблемой. Двигатель Merlin, отвечающий за подъем спутников на более высокую орбиту, не запустился в заданное время. Видеозаписи запуска показывают утечку топлива или окислителя из двигателя.

В своем сообщении в социальных сетях глава SpaceX Илон Маск назвал инцидент "быстрой непреднамеренной разборкой" (RUD), что в просторечии означает взрыв. Незапущенный двигатель, вероятно, привел к потере всех 20 спутников Starlink.

SpaceX предприняла попытку спасти спутники, активировав их ионные двигатели для подъема на более высокую орбиту. Однако Маск предупредил, что это вряд ли удастся.

Этот инцидент стал четвертой потерей спутников Starlink в текущем году. Ранее, в мае 2024 года, магнитная буря привела к потере 40 спутников.

Сбой ракеты Falcon 9 стал неожиданностью, учитывая ее высокую надежность. В этом году компания SpaceX провела 49 успешных запусков Falcon 9.