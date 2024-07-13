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Honor выпускает складной смартфон Magic Vs3 — доступную версию флагмана Magic V3
Несмотря на доступную цену, Magic Vs3 обладает мощными характеристиками. Он оснащен флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 12 или 16 Гбайт оперативной памяти и до 1 Тбайт хранилища.

Вслед за флагманским складным смартфоном Magic V3 компания Honor представила более доступную модель Magic Vs3. Новинка отличается впечатляющей тонкостью, открывая возможности на рынке складных устройств.

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Magic Vs3 выделяется своим изящным дизайном, толщина которого составляет всего 9,8 мм в сложенном виде и 4,65 мм в разложенном. Это делает его одним из самых тонких складных смартфонов из когда-либо созданных, на 0,1 мм тоньше своего предшественника Magic V2.

Несмотря на доступную цену, Magic Vs3 обладает мощными характеристиками. Он оснащен флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 12 или 16 Гбайт оперативной памяти и до 1 Тбайт хранилища.

Внутренний OLED-дисплей имеет диагональ 7,92 дюйма и высокое разрешение, обеспечивающее захватывающее мультимедийное восприятие. Внешний OLED-экран с диагональю 6,43 дюйма идеально подходит для повседневного использования.

Magic Vs3 оборудован превосходной системой камер с основным 50-Мп сенсором, 40-Мп широкоугольной камерой и 8-Мп телеобъективом с 5-кратным оптическим зумом. Фронтальная камера на 16 Мп обеспечивает кристально чистые селфи и видеозвонки.

Аккумулятор емкостью 5000 мА·ч обеспечивает продолжительное время автономной работы. Поддерживаются быстрая проводная зарядка мощностью 66 Вт и беспроводная зарядка мощностью 50 Вт.

Magic Vs3 работает под управлением Android 14 с оболочкой MagicOS 8.0.1 и поддерживает множество функций на базе ИИ, которые повышают эффективность и удобство использования.

Продажи Honor Magic Vs3 начнутся с 19 июля по цене от 6999 юаней (около 990 долларов) за базовую версию. Это делает его одним из самых доступных складных смартфонов высокого класса на рынке.

#honor #magic
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Представлен складной телефон HONOR Magic V3
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