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Honor представила MagicPad 2 с OLED-экраном и Pad 9 Pro с мощным чипом Dimensity
Оба планшета работают под управлением Android 14 с фирменной оболочкой MagicOS 8.0, расширяя возможности многозадачности и предлагая ряд полезных ИИ-функций.

Компания Honor сегодня представила два новых высококлассных планшетах: MagicPad 2 с OLED-экраном и процессором Snapdragon 8s Gen 3 и Honor Pad 9 Pro с мощным чипом среднего уровня Dimensity 8100.

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В отличие от своего предшественника, MagicPad 13 с ЖК-дисплеем, новый MagicPad 2 получил 12,3-дюймовый OLED-экран. Эта передовая панель предлагает несравненное визуальное восприятие благодаря частоте обновления 144 Гц, разрешению 3000 × 1920 пикселей и пиковой яркости 1600 кд/м2.

Сверхнизкий ШИМ с частотой 4320 Гц и сертификация TUV Rheinland обеспечивают комфорт для глаз, сводя к минимуму мерцание и вредное синее свечение.

Планшет Pad 9 Pro не отстает со своим 12,1-дюймовым дисплеем с разрешением 2560 × 1600 пикселей и частотой обновления 144 Гц. Honor предлагает два варианта дисплея: стандартная IPS-панель и специальная панель с пониженным мерцанием и синим свечением.

Сердцем Pad 9 Pro является процессор MediaTek Dimensity 8100, обеспечивающий высокую производительность как для работы, так и для развлечений.

Оба планшета работают под управлением Android 14 с фирменной оболочкой MagicOS 8.0, расширяя возможности многозадачности и предлагая ряд полезных ИИ-функций.

MagicPad 2 отличается тонким дизайном толщиной всего 5,8 мм и вместительной батареей на 10 050 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки 66 Вт. Pad 9 Pro также оснащен емкой батареей на 10 050 мА·ч.

Honor предлагает поддержку электронного пера Magic Pen 3 для обоих устройств, а для Pad 9 Pro также доступна специальная клавиатура.

Продажи MagicPad 2 стартуют 19 июля по ценам от 2899 юаней ($400/€367) за младшую конфигурацию до 4199 юаней ($580/€530) за старшую. Pad 9 Pro уже доступен в сером и синем цветах по цене от 2199 юаней ($300/€280).

#honor #dimensity #magicpad 2
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