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Новостник
Xbox Series сможет запускать игры для PlayStation 3 раньше PS5
На YouTube-канале Modern Vintage Gamer продемонстрировано, как Xbox Series S запускает игры для PlayStation 3.

Консоли Xbox Series S/X могут скоро получить возможность запуска игр для PlayStation 3, причем это произойдет раньше, чем на PlayStation 5.

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На YouTube-канале Modern Vintage Gamer продемонстрировано, как Xbox Series S запускает игры для PlayStation 3. Благодаря обновленному режиму разработчика и поддержке Mesa (OpenGL/Vulkan) консоль стала способна эмулировать игры других платформ.

В перспективе Xbox Series S также может эмулировать Nintendo Switch. Режим разработчика позволяет обычным пользователям создавать и тестировать программное обеспечение на своих консолях.

Это захватывающее развитие событий, которое дает владельцам Xbox Series преимущество в игровой совместимости. Возможность запуска игр для PlayStation 3 на Xbox раньше, чем на PS5, свидетельствует о приверженности Microsoft обеспечению обратной совместимости на своих консолях.

Эмуляция игр на консолях становится все более популярной, так как она позволяет игрокам наслаждаться классическими играми на современных платформах. Будет интересно посмотреть, как Xbox Series продолжит улучшать возможности эмуляции в будущем.

#xbox series #playstation 3
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