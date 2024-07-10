Эта уникальная планета привлекла внимание своей поразительной формой, которая напоминает гигантское глазное яблоко.

Ученые, благодаря телескопу "Джеймс Уэбб", обнаружили захватывающую новую экзопланету, получившую название LHS 1140b. Эта уникальная планета привлекла внимание своей поразительной формой, которая напоминает гигантское глазное яблоко.

реклама

LHS 1140b, расположенная всего в 50 световых годах от Земли, представляет собой планету земного типа, которая в основном покрыта толстым слоем льда. Однако в центре этого ледяного покрова находится открытая область диаметром около 4000 километров, придающая планете зловещий вид "глаза".

Температура поверхности LHS 1140b может достигать 20 градусов Цельсия, что делает ее потенциально пригодной для жидкой воды и, следовательно, для жизни. Подтверждая эту теорию, исследования выявили наличие азота в атмосфере планеты, что является признаком активных геологических процессов.

Радиус LHS 1140b составляет 1,73 радиуса Земли, а масса - в 5,6 раза больше массы Земли. Она расположена очень близко к своей звезде, совершая полный оборот вокруг нее за 25 дней.

Хотя LHS 1140b пока не подтверждена как обитаемая, ее уникальные характеристики и близость к Земле делают ее захватывающим объектом для дальнейшего изучения. Ученые с нетерпением ждут проведения дополнительных исследований, чтобы раскрыть секреты этой загадочной и потенциально обитаемой "глазной" планеты.