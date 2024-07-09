AI PC, или персональные компьютеры, способные ускорять вычисления для систем искусственного интеллекта на локальном уровне, постепенно набирают популярность. Однако, несмотря на энтузиазм производителей, эксперты предсказывают медленный старт для этого сегмента рынка.
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В этом году, по прогнозам IDC, только 3% проданных ПК будут соответствовать требованиям Microsoft для AI PC. Эта доля будет постепенно расти, достигнув 11,6% в 2025 году и 40,1% в 2028 году.
Основным препятствием для более быстрого внедрения AI PC является отсутствие достаточного количества приложений, эффективно использующих возможности этих систем. Некоторые крупные разработчики ПО, такие как Adobe, Salesforce и SentinelOne, пока не видят необходимости оптимизировать свои приложения для AI PC.
Представители Best Buy отмечают, что многие из предлагаемых в настоящее время функций AI PC выглядят скорее как забавные уловки, чем как действительно полезные инструменты. Они также обеспокоены проблемами конфиденциальности, связанными с использованием функций искусственного интеллекта.
Тем не менее, производители ПК и представители Microsoft остаются оптимистичны. Они считают, что новое поколение компьютеров с функциями ускорения AI позволит им увеличить продажи и прибыль. Уже сейчас есть энтузиасты, готовые платить за эти новые возможности, и ожидается, что увеличенное время автономной работы ноутбуков на базе процессоров нового поколения также привлечет покупателей.