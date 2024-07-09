В этом году, по прогнозам IDC, только 3% проданных ПК будут соответствовать требованиям Microsoft для AI PC.

AI PC, или персональные компьютеры, способные ускорять вычисления для систем искусственного интеллекта на локальном уровне, постепенно набирают популярность. Однако, несмотря на энтузиазм производителей, эксперты предсказывают медленный старт для этого сегмента рынка.

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В этом году, по прогнозам IDC, только 3% проданных ПК будут соответствовать требованиям Microsoft для AI PC. Эта доля будет постепенно расти, достигнув 11,6% в 2025 году и 40,1% в 2028 году.

Основным препятствием для более быстрого внедрения AI PC является отсутствие достаточного количества приложений, эффективно использующих возможности этих систем. Некоторые крупные разработчики ПО, такие как Adobe, Salesforce и SentinelOne, пока не видят необходимости оптимизировать свои приложения для AI PC.

Представители Best Buy отмечают, что многие из предлагаемых в настоящее время функций AI PC выглядят скорее как забавные уловки, чем как действительно полезные инструменты. Они также обеспокоены проблемами конфиденциальности, связанными с использованием функций искусственного интеллекта.

Тем не менее, производители ПК и представители Microsoft остаются оптимистичны. Они считают, что новое поколение компьютеров с функциями ускорения AI позволит им увеличить продажи и прибыль. Уже сейчас есть энтузиасты, готовые платить за эти новые возможности, и ожидается, что увеличенное время автономной работы ноутбуков на базе процессоров нового поколения также привлечет покупателей.