Прекращение производства затронет только модели HP LaserJet с буквой "e" в конце названия, такие как M110we и M209dwe.

HP наконец-то выходит из тупика, связанного с ее моделью подписки HP+, прекращая производство некоторых более дешевых принтеров LaserJet. Эти непопулярные устройства требовали постоянного подключения к Интернету и использовали только оригинальные расходные материалы HP, вызывая разочарование среди потребителей.

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Прекращение производства затронет только модели HP LaserJet с буквой "e" в конце названия, такие как M110we и M209dwe. Существующие владельцы этих принтеров могут продолжать использовать их, но новых моделей больше не будет.

Решение HP стало результатом резкой критики со стороны клиентов, которые возмутились онлайн-требованием и ограничительными правилами HP+. Хотя HP+ предлагает некоторые преимущества, такие как облачная печать и расширенная гарантия, многие пользователи сочли эти удобства слишком большой ценой.

"С момента появления HP+ наша интеллектуальная система печати с подключением к сети стала пользоваться популярностью у клиентов, которые ценят удобство, расширенную гарантию и решения", - говорится в заявлении представителя HP.

"Однако мы знаем, что некоторые клиенты в офисах, управляемых ИТ, не могут удовлетворить требования к облачному подключению для HP+. Чтобы предоставить нашим клиентам исключительные возможности печати во всех офисных средах, мы больше не будем предлагать продукты серии LaserJet с HP+".

HP также прекратит продажу услуги подписки на тонер Instant Ink позже в этом году. Эта услуга больше не будет предлагаться новым клиентам.

Отказ HP от HP+ является свидетельством неудачной реализации этой модели подписки. Потребители ожидают свободы владения своими устройствами и не хотят быть привязанными к конкретным поставщикам и расходным материалам.