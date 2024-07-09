Подставка M27UA обеспечивает регулировку высоты и наклона, что позволяет найти идеальное положение для комфортного просмотра.

Gigabyte анонсировала новейшее дополнение к своей линейке игровых мониторов - M27UA, оснащенный сверхскоростной панелью Super Speed IPS 4K. Этот 27-дюймовый гигант готов поднять ваш игровой опыт на новый уровень.

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M27UA оснащен 8-битной панелью + FRC с широким цветовым охватом DCI-P3 95%, яркостью 400 кд/м² и быстрым временем отклика 5 мс. Игроки по достоинству оценят невероятно плавное изображение благодаря частоте обновления 160 Гц и поддержке AMD FreeSync Premium.

Gigabyte не ограничился только аппаратным обеспечением. M27UA также предлагает целый ряд программных функций, таких как Aim Stabilizer Sync, Black Equalizer 2.0, встроенное перекрестие и OSD Sidekick. Это приложение позволяет вам настраивать параметры монитора с вашего ПК.

Впечатляющий набор портов включает два порта HDMI 2.1, один DisplayPort 1.4 и универсальный USB Type-C с поддержкой DP Alt и USB PD мощностью 18 Вт. Порт Type-C, а также другие порты USB позволяют использовать функциональность KVM. Монитор также оснащен двумя встроенными динамиками мощностью 3 Вт и разъемом для наушников.

Подставка M27UA обеспечивает регулировку высоты и наклона, что позволяет найти идеальное положение для комфортного просмотра. Несмотря на свои впечатляющие характеристики, монитор отличается низким энергопотреблением всего 34 Вт.

Хотя Gigabyte пока не раскрывает информацию о ценах и доступности, M27UA, несомненно, станет желанным приобретением для геймеров, ищущих первоклассный игровой монитор с разрешением 4K и высокой частотой обновления.