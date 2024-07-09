Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Новостник
Gigabyte представила игровой монитор M27UA с панелью Super Speed IPS 4K
Подставка M27UA обеспечивает регулировку высоты и наклона, что позволяет найти идеальное положение для комфортного просмотра.

Gigabyte анонсировала новейшее дополнение к своей линейке игровых мониторов - M27UA, оснащенный сверхскоростной панелью Super Speed IPS 4K. Этот 27-дюймовый гигант готов поднять ваш игровой опыт на новый уровень.

реклама

M27UA оснащен 8-битной панелью + FRC с широким цветовым охватом DCI-P3 95%, яркостью 400 кд/м² и быстрым временем отклика 5 мс. Игроки по достоинству оценят невероятно плавное изображение благодаря частоте обновления 160 Гц и поддержке AMD FreeSync Premium.

Gigabyte не ограничился только аппаратным обеспечением. M27UA также предлагает целый ряд программных функций, таких как Aim Stabilizer Sync, Black Equalizer 2.0, встроенное перекрестие и OSD Sidekick. Это приложение позволяет вам настраивать параметры монитора с вашего ПК.

Впечатляющий набор портов включает два порта HDMI 2.1, один DisplayPort 1.4 и универсальный USB Type-C с поддержкой DP Alt и USB PD мощностью 18 Вт. Порт Type-C, а также другие порты USB позволяют использовать функциональность KVM. Монитор также оснащен двумя встроенными динамиками мощностью 3 Вт и разъемом для наушников.

Подставка M27UA обеспечивает регулировку высоты и наклона, что позволяет найти идеальное положение для комфортного просмотра. Несмотря на свои впечатляющие характеристики, монитор отличается низким энергопотреблением всего 34 Вт.

Хотя Gigabyte пока не раскрывает информацию о ценах и доступности, M27UA, несомненно, станет желанным приобретением для геймеров, ищущих первоклассный игровой монитор с разрешением 4K и высокой частотой обновления.

#gigabyte
1
Показать комментарии (1)
NVIDIA GeForce RTX 4070 TI SUPER с GPU AD102 появилась в Европе
Gigabyte выпускает обновления для своих материнских плат на AM5
Gigabyte B650E AORUS PRO X USB4 поступила в розничную продажу по цене менее $300
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украинское ПВО потеряло С-300 и стоящий 140 млн NASAMS-2
10
Завершено строительство крупнейшего в мире термоядерного реактора ИТЭР
5
Китай готовит космический таран для защиты Земли
1
Xiaomi готовит революцию: HyperOS 2.0 на подходе
4
Немецкая ветряная электростанция Waterkant получила гигантские ветряные турбины из Китая
2
Бывший глава ASML считает, что противостояние США и Китая в сфере полупроводников будет длиться десятилетиями
+
Очередной важный проект малого модульного ядерного реактора терпит крах
5
США хотят построить 1000 дронов-ведомых 6-го поколения для противодействия ВВС Китая
+
В 2025 году истребители Су-30СМ получат более мощные и долговечные двигатели
+
Установлен новый рекорд передачи данных на уровне 402 Тбит/с
+
В сложных климатических условиях Малый БАМ обрастает дополнительными путями
1
Функции искусственного интеллекта в Samsung Galaxy будут бесплатными только до 2025 года
1
Часы Galaxy Watch 7 могут оснащаться функцией мониторинга уровня глюкозы в крови
+
Bluetooth-колонки Xiaomi с IP67, звуком на 360 градусов и RGB-подсветкой появились на мировом рынке
+
В Google пришли к выводу, что ИИ производит наибольшее количество дезинформационного контента
+
Defence24: Украина получит от Германии больше новейших САУ RCH 155, чем предполагалось ранее
6
Генсек НАТО заявил, что никто не обещал Украине членство в альянсе через 10 лет
15
Наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro предложат улучшенный звук и новый дизайн
2
Криптоплатформа Celsius подает в суд на клиентов, которые забрали свои деньги до банкротства
1
ВКС России провели масштабную ракетную атаку на объекты ВСУ
+

Популярные статьи

Ретро-игры, которые стоит попробовать в 2024 году
12
Итоги гоночного уик-энда 6-7 июля
1
Эволюция графики в видеоиграх - от пикселей до реализма
21
Ryzen 5 7500F или Core i5-13400F — подсчитываем, на каком процессоре выгоднее собрать игровой ПК
8
Windows XP в 2024 году - Часть 1
15
Мое мнение о наушниках Sonos Ace
8
Геймеры выбирают NVIDIA и всё менее охотно покупают видеокарты AMD
23
Девятым президентом Ирана стал прозападный политик-реформатор - как это отразится на России
4
Добавляю скриншоты GPU-Z в базу данных репозитория Chi-Gallery
20
UK Column: Натовские "ястребы" терпят поражение, но не желают прекращать прокси-войну против России
+

Сейчас обсуждают

Джон Коннор
02:16
ну и гомно ) да ещё 40 ФПС еде еле
Геймеры выбирают NVIDIA и всё менее охотно покупают видеокарты AMD
32Влад32
02:10
Что бы там хохлы не планировали, а без США они могли там только свой личный газ из задних проходов пустить.
Welt: Подрыв "Северных потоков" Украиной планировался ещё в 2014 году
32Влад32
02:08
Пора и киевлянам почувствовать, как живется жителям Белгорода, Севастополя и других пограничных городов России. Я за мир. Но предатели славян, ставшие подстилкой англо-саксов, должны ответить за все.
МО РФ сообщило о нанесении сегодня утром удара возмездия по объектам ВПК Украины и авиабазам ВСУ
32Влад32
02:04
Должники РФ и СССР? А поддерживают вассалы США?
В Киеве назвали условие, при котором готовы вести переговоры с Россией через посредников
32Влад32
02:00
Ну тогда у Украины уже потери под 7 миллионов? Поэтому то безруких и безногих начинают призывать?
В Киеве назвали условие, при котором готовы вести переговоры с Россией через посредников
Hivi77
01:57
в несколько раз увеличит объём выпуска подшипниковых изделий и, более того, позволит освоить около десяти новых видов продукции. 0 в несколько раз умножить?
В России в ближайшие годы построят новый крупный подшипниковый завод
32Влад32
01:57
Даже если это правда, то на Украине как и на поле боя психов в десять раз больше (1:10).
В Киеве назвали условие, при котором готовы вести переговоры с Россией через посредников
32Влад32
01:54
А зачем правым сйчас какая то реальная власть? Пока во Франции становится хуже, им лучше отсидеться в стороне. Их время еще придет.
Итоги французских выборов: правые потерпели неудачу
Вячеслав Безруков
01:49
А усб 4.0 устройства не поступили в продажу нихрена ахахахахха
Gigabyte B650E AORUS PRO X USB4 поступила в розничную продажу по цене менее $300
HREN
01:42
Автор, да не хвали так сильно, не зная цены. До 500 долларов можно обсуждать, т.к. 900 уже стоит OLED 4к 240Гц. И то, IPS для работы берут, офис и фото. Игры уже все. Для не бедных ОЛЕД, для бедных TN
Gigabyte представила игровой монитор M27UA с панелью Super Speed IPS 4K
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем