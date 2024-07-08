Команда ling long предлагает использовать эту платформу вместе с виртуальной реальностью

Китайский гигант ling long покоряет мир своей инновационной складной клавиатурой, способной превратить любой дисплей в полноценный компьютер. И все это благодаря встроенному невероятно мощному процессору Ryzen 7 8840U.

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Эта особая клавиатура легко подключается к любому монитору, телевизору или планшету. Команда ling long предлагает использовать эту платформу вместе с виртуальной реальностью. Наденьте гарнитуру VR и погрузитесь в бесконечный мир развлечений и продуктивной работы.

Несмотря на компактный размер, эта клавиатура — достаточно мощный портативный компьютер. В ее арсенале:

Процессор Ryzen 7 8840U для молниеносных вычислений

1 6 ГБ или 32 ГБ оперативной памяти для многозадачности без сбоев

512 ГБ или 1 ТБ хранилища для вселенной ваших файлов

Wi-Fi 6 и Bluetooth для беспроводного подключения

Поддержка современных портов для расширения возможностей

Клавиатура ling long имеет всего 800 граммов веса - ее можно взять с собой куда угодно, будь то кафе, офисная встреча или уютный уголок дома. Ее встроенный аккумулятор обеспечит автономность, а блок питания GaN мощностью 100 Вт подзарядит ее в любом месте.

Стоимость этой инновационной клавиатуры пока держится в секрете.