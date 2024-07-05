По словам Bloomberg, Департамент по делам ветеранов США и подразделение Государственного департамента США также стали жертвами этого кибернападения, приписываемого российским властям.

Недавний взлом системы электронной почты Microsoft группой хакеров Midnight Blizzard, как сообщается, затронул более широкий круг федеральных агентств США, чем сообщалось первоначально.

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По словам Bloomberg, Департамент по делам ветеранов США и подразделение Государственного департамента США также стали жертвами этого кибернападения.

Агентство глобальных медиа США, входящее в состав Госдепа, подтвердило, что получило уведомление от Microsoft о возможной утечке данных. Однако ведомство заявило, что скомпрометированы были только несекретные и неличные данные.

Департамент по делам ветеранов США также признал, что получил уведомление от Microsoft в марте. Ранее в этом году Microsoft предупредила, что хакеры использовали украденные корпоративные электронные письма для дальнейшего взлома систем клиентов.

Хотя Microsoft изначально не назвала пострадавших клиентов, компания с тех пор подтвердила, что связалась с "Корпусом мира" и другими правительственными агентствами.

На фоне этого взлома и предыдущих нарушений безопасности Microsoft заявила, что пересматривает свои меры по обеспечению кибербезопасности. Компания назвала безопасность своим "главным приоритетом" в попытке восстановить доверие со стороны клиентов.