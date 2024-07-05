Удобство использования является ключевым фактором для EarlGreyTV. Он поставляется с "воздушной мышью", которая включает в себя гироскопический указатель, кнопки быстрого доступа и клавиатуру на задней панели.

Инженер-программист Карл Риис представил свой инновационный проект EarlGreyTV, Smart TV на базе Linux, который трансформирует ваш телевизионный опыт, предоставляя свободу от навязчивой рекламы и нежелательного отслеживания.

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EarlGreyTV работает на Linux и Firefox, давая вам полный контроль над вашим телевизионным интерфейсом. Вы можете полностью настроить все, от ярлыков контента до элементов пользовательского интерфейса, таких как уведомления и элементы управления воспроизведением.

EarlGreyTV также гарантирует неприкосновенность частной жизни пользователей, устраняя слежку и показ рекламы. Таким образом, вы можете наслаждаться своими любимыми телешоу, фильмами и другим контентом без ущерба для своей конфиденциальности.

Удобство использования является ключевым фактором для EarlGreyTV. Он поставляется с "воздушной мышью", которая включает в себя гироскопический указатель, кнопки быстрого доступа и клавиатуру на задней панели. Это устраняет необходимость в громоздкой комбинации мыши и клавиатуры, обеспечивая удобное управление вашим телевизором.

Установить и настроить EarlGreyTV проще, чем вы думаете. Риис предоставляет подробные инструкции, которые проведут вас через процесс пошагово. Вы даже можете использовать старый ноутбук, который больше не используется, что делает EarlGreyTV доступным вариантом для обновления вашего телевидения.