Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Новостник
Отложенный запуск и взлетевший бюджет — ИТЭР сдерживает термоядерные амбиции
Полномасштабные испытания ИТЭР теперь планируется провести не ранее 2039 года, что на семь лет позже первоначального графика.

Планы по запуску международного термоядерного экспериментального реактора (ИТЭР) были отложены на несколько лет, а его бюджет значительно увеличен, что вызвало обеспокоенность относительно будущего термоядерных исследований.

реклама

Полномасштабные испытания ИТЭР теперь планируется провести не ранее 2039 года, что на семь лет позже первоначального графика. Бюджет проекта также вырос на 24,5% до 27,4 миллиарда долларов.

Эти задержки и перерасходы связаны с техническими проблемами и сложностью проекта, который объединяет усилия 35 стран, включая Россию.

Изначально планировалось, что ИТЭР будет запущен в 2025 году, но обнаружение ошибочных расчетов в размерах вакуумной камеры вынудило отложить строительство ключевых компонентов.

Запуск реакций дейтерия-дейтерия, которые необходимы для синтеза трития, также был перенесен на 2035 год. Это серьезная неудача, поскольку ИТЭР был призван продемонстрировать возможность термоядерной энергии как жизнеспособного источника энергии.

Несмотря на эти трудности, ИТЭР остается важным проектом, который имеет решающее значение для развития термоядерной энергетики. Если ему удастся преодолеть нынешние препятствия, он может стать ключом к чистому и практически неисчерпаемому источнику энергии для будущего.

#термоядерная энергия #итэр #термоядерная #термоядерная энергетика
+
Написать комментарий (0)
Стартап FLF разогнал термоядерный снаряд до 20 Махов и планирует довести эту величину до 180 Махов
Запуск Международного термоядерного реактора вновь откладывается, а сумма проекта выросла в 4 раза
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

"Искандер" поразил украинский истребитель МиГ-29 на военном аэродроме Долгинцево
3
Миллиардер Баффет намерен пожертвовать все свое состояние в 122 млрд долларов на благотворительность
+
ВС РФ нанесли удар по военному производству ракетного завода "Южмаш"
+
Благодаря ракете ВКС РФ украинская армия лишилась важнейшей стратегической переправы
1
Lenovo представила большой мини-ПК "ThinkCenter Neo Ultra" с Core i9-14900 и GeForce RTX 4060
3
В Солнечногорске началось строительство предприятия по производству самоклеящихся этикеток
2
Морской MQ-9 Reaper становится «черной дырой» благодаря новому модулю радиоэлектронной борьбы
+
NVIDIA GeForce RTX 4070 TI SUPER с GPU AD102 появилась в Европе
+
АвтоВАЗ пересмотрел комплектации и цены на внедорожники LADA Niva Legend и LADA Niva Travel
+
В GTA VI главные герои смогут набирать и сбрасывать вес
5
Новый недорогой разведывательный беспилотник ULTRA ВВС США летает без подзарядки более 80 часов
+
Сэм Альтман: GPT-5 станет в разы более продвинутой версией нынешней GPT-4o
+
Китайский производитель BYD сообщил, что в ближайшие дни с конвейера выйдет 8-миллионный автомобиль
+
В июле будет запущен дополнительный двухэтажный поезд Тольятти — Симферополь
2
Huawei подтвердила отказ от производства автомобилей
+
В ближайшие месяцы на ночном небе можно будет увидеть невооруженным глазом вспышку новой звезды
1
Xiaomi 14T и 14T Pro прошли сертификацию NBTC
+
BI: ВКС России применили новую ФАБ-3000 М-54 с модулями УМПК, способную изменить ход конфликта
+
Обновлённая версия популярного Geely Emgrand красуется на первых реальных фото — также объявлена дата начала продаж
+
ASUS представляет ROG STRIX LC III 360 ARGB – водяное охлаждение с ярким 2,1-дюймовым ЖК-экраном
1

Популярные статьи

"Фуриоса: Хроники Безумного Макса": как убивают легенду (субъективное мнение)
29
Процессор, материнская плата и видеокарта — 5 самых выгодных связок для игровых ПК летом 2024 года
23
11 полезных программ, которые очень пригодятся в игровом компьютере и ноутбуке в 2024 году
11
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 4
202
Почему современные игры занимают так много места и что с этим делать
41
Как спасти свой холодильник от жары и не попасть на дорогостоящий ремонт
6
Asia Times: Российский боевой ледокол «Иван Папанин» создан для завоевания превосходства в Арктике
2
Эксперт Корнев: Украинские F-16 и Су-27 в Миргороде станут легкой добычей для российских ракет
2
В Индии задумались о преимуществах совместного использования российских С-400 и Су-57
3
Обзор ноутбука ASUS Vivobook S15 OLED (2024)
+

Сейчас обсуждают

win7821
01:31
а почему не с 13400F или с 12600KF сравнивать? Они еще дороже, а результат тот же будет - если в видеокарту упирается, так хоть 14900K ставь все равно FPS больше не станет блохЕров развелось в последн...
Xeon E5-2637 V4 за $10 показал высокий FPS в современных играх, сравнявшись с Ryzen 5 7500F
Urkins
01:09
Неважно что у тебя там прописано, 2400 Мгц сток у всех, 2600 Мгц дикий разгон для любой 6600, потому выше 2400 на ютубе редко у кого есть, так у всех вылетает, а 6700 и вообще невозможно. Я кстати те...
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 4
Urkins
01:07
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 4
Вячеслав Крицков
00:49
Да и что там говорить ,если по большому счету для ксенона это минималка можно сказать ,но именно этот камень равен core i 5 7600k ,я таким камнем не владел , но похоже данный i5 даёт возможность поигр...
Xeon E5-2637 V4 за $10 показал высокий FPS в современных играх, сравнявшись с Ryzen 5 7500F
Nvidia&Intel Hater
00:48
Насчет вылетов.ну как то вот так вижу в инете.все заполонило о том какая кривая видеокарта 3050
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 4
Grotlon
00:47
А причина сего положения — провальная архитектура Buldozer, от которой к слову Sony и Microsoft отказались в пользу малых ядер Jaguar. AMD наступила на те же грабли, что и Intel со своею Netburst. Нуж...
Успех Sony PS4 спас AMD от банкротства
Саладин Уртаев
00:42
Другого не ожидал от него, надо же свой продукт рекламировать. А так он живёт в своей придуманной реальности, люди могут не принять это. И потом скажет какие же тупые, отказались от его плана. Как Тес...
Глава NVIDIA: Будущее рабочее место станет «объемным», a ИИ заменит человека
Вячеслав Крицков
00:38
Кстати о стоимости на эти самые годы и бронзы ,в свое время стоимость ксенона могла быть от 10 т р и до миллиона ,+-
Xeon E5-2637 V4 за $10 показал высокий FPS в современных играх, сравнявшись с Ryzen 5 7500F
Вячеслав Крицков
00:36
А теперь представьте что реально существуют старые ксеоны ,голд ,платинум и бронза , которые в 10 к раз мощнее ,чем этот камень о котором сказано в данном посте ,и могу предположить что для них ещё м...
Xeon E5-2637 V4 за $10 показал высокий FPS в современных играх, сравнявшись с Ryzen 5 7500F
JM+
00:32
Что за бред? Все эти функции сейчас есть у большинства кондиционеров! Что тут нового? Ни какой ценной информации в статейке нет! Инвертор это или нет? Уровень шума какой? За какую именно модель цена ...
Xiaomi представила экономичный кондиционер с функцией самоочистки
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем