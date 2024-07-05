Полномасштабные испытания ИТЭР теперь планируется провести не ранее 2039 года, что на семь лет позже первоначального графика.

Планы по запуску международного термоядерного экспериментального реактора (ИТЭР) были отложены на несколько лет, а его бюджет значительно увеличен, что вызвало обеспокоенность относительно будущего термоядерных исследований.

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Полномасштабные испытания ИТЭР теперь планируется провести не ранее 2039 года, что на семь лет позже первоначального графика. Бюджет проекта также вырос на 24,5% до 27,4 миллиарда долларов.

Эти задержки и перерасходы связаны с техническими проблемами и сложностью проекта, который объединяет усилия 35 стран, включая Россию.

Изначально планировалось, что ИТЭР будет запущен в 2025 году, но обнаружение ошибочных расчетов в размерах вакуумной камеры вынудило отложить строительство ключевых компонентов.

Запуск реакций дейтерия-дейтерия, которые необходимы для синтеза трития, также был перенесен на 2035 год. Это серьезная неудача, поскольку ИТЭР был призван продемонстрировать возможность термоядерной энергии как жизнеспособного источника энергии.

Несмотря на эти трудности, ИТЭР остается важным проектом, который имеет решающее значение для развития термоядерной энергетики. Если ему удастся преодолеть нынешние препятствия, он может стать ключом к чистому и практически неисчерпаемому источнику энергии для будущего.