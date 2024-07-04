Линейка настольных компьютеров Battlemage, по слухам, будет включать версию высшего уровня с 32 ядрами Xe2 (предположительно 4096 потоковых процессоров) и более медленную версию с 28 ядрами Xe2 (предположительно 3584 потоковых процессора).

Согласно недавним утечкам, Intel готовится к выпуску нового поколения графических процессоров Arc Battlemage, которые призваны повысить конкуренцию на рынке настольных компьютеров.

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Линейка настольных компьютеров Battlemage, по слухам, будет включать версию высшего уровня с 32 ядрами Xe2 (предположительно 4096 потоковых процессоров) и более медленную версию с 28 ядрами Xe2 (предположительно 3584 потоковых процессора).

Утечки также предполагают, что Intel может заимствовать у своей линейки Arc Alchemist при создании Battlemage. Ожидается, что по крайней мере одна версия Battlemage будет иметь 448 исполнительных блоков, что соответствует нынешнему Arc A750.

Помимо версии для настольных ПК, ожидается, что Battlemage также будет доступен в мобильном форм-факторе. Однако подробности о мобильной версии пока неизвестны.

Intel еще официально не объявила дату выпуска Battlemage, но ожидается, что это произойдет в ближайшие месяцы. Новое поколение графических процессоров призвано усилить позиции Intel на рынке дискретных видеокарт и предоставить геймерам больше возможностей.