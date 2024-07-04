Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Новостник
Cambridge Audio представила беспроводные накладные наушники Melomania P100
Melomania P100 обещают достойные бренда характеристики с усилителем класса A/B и до 100 часов автономной работы.

Cambridge Audio, известная своим более чем 50-летним опытом в области звука, представляет Melomania P100 — свои первые полноразмерные беспроводные наушники из отмеченной наградами серии Melomania.

реклама

Melomania P100 являются воплощением страсти Cambridge Audio к музыке, обеспечивая по-настоящему эмоциональное звучание благодаря тщательно настроенным динамикам премиум-класса и усилителю Hi-Fi класса AB.

Ключевой особенностью P100 является их исключительное время автономной работы — 60 часов с включенным шумоподавлением и колоссальные 100 часов с выключенным шумоподавлением. Это означает, что вы можете наслаждаться беспрерывным прослушиванием музыки в течение нескольких дней или даже недель без необходимости подзарядки.

Помимо выдающегося качества звука и времени автономной работы, Melomania P100 также оснащены новейшими технологиями, обеспечивающими беспрепятственное прослушивание.

  • Шумоподавление с искусственным интеллектом позволяет наслаждаться музыкой в любой обстановке, от шумного офиса до людных улиц.
  • Технология Clear Voice Separation точно настраивает микрофоны, обеспечивая кристально чистую передачу голоса во время телефонных звонков.
  • Режим Ambient Sound позволяет слышать окружающий мир, не снимая наушники, для дополнительной безопасности и удобства.
#audio
+
Написать комментарий (0)
Sony объявила о выпуске беспроводной гарнитуры PlayStation Pulse
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

"Искандер" поразил украинский истребитель МиГ-29 на военном аэродроме Долгинцево
3
Миллиардер Баффет намерен пожертвовать все свое состояние в 122 млрд долларов на благотворительность
+
ВС РФ нанесли удар по военному производству ракетного завода "Южмаш"
+
Благодаря ракете ВКС РФ украинская армия лишилась важнейшей стратегической переправы
1
Ученые из Китая доказали, что пластиковые бутылки могут стать ядовитыми на солнце
+
Lenovo представила большой мини-ПК "ThinkCenter Neo Ultra" с Core i9-14900 и GeForce RTX 4060
3
В Солнечногорске началось строительство предприятия по производству самоклеящихся этикеток
2
NVIDIA GeForce RTX 4070 TI SUPER с GPU AD102 появилась в Европе
+
Морской MQ-9 Reaper становится «черной дырой» благодаря новому модулю радиоэлектронной борьбы
+
АвтоВАЗ пересмотрел комплектации и цены на внедорожники LADA Niva Legend и LADA Niva Travel
+
Строящуюся с 1960-х годов дорогу в Липецкой области завершат в 2024 году
+
В GTA VI главные герои смогут набирать и сбрасывать вес
5
Новый недорогой разведывательный беспилотник ULTRA ВВС США летает без подзарядки более 80 часов
+
Сэм Альтман: GPT-5 станет в разы более продвинутой версией нынешней GPT-4o
+
Китайский производитель BYD сообщил, что в ближайшие дни с конвейера выйдет 8-миллионный автомобиль
+
В июле будет запущен дополнительный двухэтажный поезд Тольятти — Симферополь
2
Huawei подтвердила отказ от производства автомобилей
+
Xiaomi 14T и 14T Pro прошли сертификацию NBTC
+
В ближайшие месяцы на ночном небе можно будет увидеть невооруженным глазом вспышку новой звезды
1
GaN-транзистор выдерживает условия ядерного реактора и становится идеальным для модульных реакторов
1

Популярные статьи

"Фуриоса: Хроники Безумного Макса": как убивают легенду (субъективное мнение)
29
Процессор, материнская плата и видеокарта — 5 самых выгодных связок для игровых ПК летом 2024 года
23
11 полезных программ, которые очень пригодятся в игровом компьютере и ноутбуке в 2024 году
11
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 4
198
Почему современные игры занимают так много места и что с этим делать
41
Как спасти свой холодильник от жары и не попасть на дорогостоящий ремонт
6
Asia Times: Российский боевой ледокол «Иван Папанин» создан для завоевания превосходства в Арктике
2
Эксперт Корнев: Украинские F-16 и Су-27 в Миргороде станут легкой добычей для российских ракет
2
В Индии задумались о преимуществах совместного использования российских С-400 и Су-57
3
Обзор ноутбука ASUS Vivobook S15 OLED (2024)
+

Сейчас обсуждают

Антон Тутынин
00:05
Для интернетов пойдëт или с нуля собрать что-то "недорогое"?
Xeon E5-2637 V4 за $10 показал высокий FPS в современных играх, сравнявшись с Ryzen 5 7500F
Hivi77
23:59
О, второй адекват на сайте...
ЦБ РФ допустил возможность повышения ключевой ставки в этом месяце
Hivi77
23:57
Одна ошибочка в вашем бомбизме праведном, наибулина...
ЦБ РФ допустил возможность повышения ключевой ставки в этом месяце
Олесь Кука
23:55
Ну, у вас то в Николаеве может и так. В виду больших рисков для развития промышленности или строительства
ЦБ РФ допустил возможность повышения ключевой ставки в этом месяце
Вячеслав Безруков
23:49
А кто там на него будет ставить 32 кг гирю? И каким чудом плата это выдержит? Бредятина какая-то. Че не 120кг для лучшего охлаждения? Так же неясно зачем городить огород снова из кучи сокетов?
Socket LGA 1851 будет в двух вариантах — обычном ILM и ориентированном на оверклокеров RL-ILM
Антон Тутынин
23:47
Такое впечатление, что они изначально закладывают эти косяки – от поколения к поколению какая-нибудь зараза и вылазит))) Covid микропроцессорный не планируется?
Новой уязвимости Indirector оказалось подвержено сразу несколько поколений процессоров Intel
Антон Тутынин
23:44
Не уподобляйся им, ну не бахнула, так и хрен с ней...
Новой уязвимости Indirector оказалось подвержено сразу несколько поколений процессоров Intel
_Mr_Roman_S_
23:44
Ну ладно б ещё сравнение шло с 2667в4 или 2690в4, но мелкий 2637 то же совсем огрызок)
Xeon E5-2637 V4 за $10 показал высокий FPS в современных играх, сравнявшись с Ryzen 5 7500F
Eppius
23:43
А у нас есть подобные изделия?
ВС США модернизируют разведывательно-ударный БПЛА MQ-9 Reaper
Eppius
23:42
Построим еще один крейсер и организуем новый штаб но уже глубоко под землей.
Asia Times: Российский боевой ледокол «Иван Папанин» создан для завоевания превосходства в Арктике
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем