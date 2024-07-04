Melomania P100 обещают достойные бренда характеристики с усилителем класса A/B и до 100 часов автономной работы.

Cambridge Audio, известная своим более чем 50-летним опытом в области звука, представляет Melomania P100 — свои первые полноразмерные беспроводные наушники из отмеченной наградами серии Melomania.

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Melomania P100 являются воплощением страсти Cambridge Audio к музыке, обеспечивая по-настоящему эмоциональное звучание благодаря тщательно настроенным динамикам премиум-класса и усилителю Hi-Fi класса AB.

Ключевой особенностью P100 является их исключительное время автономной работы — 60 часов с включенным шумоподавлением и колоссальные 100 часов с выключенным шумоподавлением. Это означает, что вы можете наслаждаться беспрерывным прослушиванием музыки в течение нескольких дней или даже недель без необходимости подзарядки.

Помимо выдающегося качества звука и времени автономной работы, Melomania P100 также оснащены новейшими технологиями, обеспечивающими беспрепятственное прослушивание.