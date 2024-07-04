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Ультрабук LG Gram SuperSlim может работать от аккумулятора до 20 часов
LG gram SuperSlim оснащен 14-ядерным процессором Intel Core Ultra 5 125H, который обеспечивает молниеносную скорость обработки данных. 

LG расширила свою линейку ультрабуков Gram моделью SuperSlim, которая поражает невероятным временем автономной работы. Работая на новейшем чипе Intel, этот ноутбук обеспечивает непревзойденную производительность и часы бесперебойной работы.

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LG gram SuperSlim оснащен 14-ядерным процессором Intel Core Ultra 5 125H, который обеспечивает молниеносную скорость обработки данных. С частотой до 4,5 ГГц этот процессор легко справляется с требовательными задачами, такими как редактирование видео, обработка изображений и игры.

Главной изюминкой LG gram SuperSlim является его невероятное время автономной работы. Оснащенный аккумулятором на 60 Вт*ч, этот ноутбук способен работать до 20,5 часов на одном заряде.

Ноутбук оснащен 15,6-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1920×1080 пикселей. Дисплей поддерживает технологию VESA DisplayHDR True Black, обеспечивая яркие и контрастные цвета. Это идеальный выбор для просмотра фильмов, редактирования фотографий или просто просмотра веб-страниц.

Несмотря на свою мощь и длительное время автономной работы, LG gram SuperSlim остается компактным и легким. Весом всего 1,12 кг и толщиной 10,9 мм, этот ультрабук легко помещается в любую сумку или рюкзак.

LG gram SuperSlim уже доступен по цене от 1399,99 долларов. До 31 июля покупатели могут воспользоваться скидкой в размере 600 долларов.


#lg gram #lg gram fold
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Новые сверхлегкие ноутбуки LG Gram оснащены несколькими OLED-экранами и AI Boost
Компания LG Electronics планирует расширить серию ноутбуков LG gram в 2024 году
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