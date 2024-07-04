Несмотря на свой компактный размер, ThinkCenter Neo Ultra оснащен полнофункциональными компонентами для настольных ПК.

Lenovo анонсировала ThinkCenter Neo Ultra, компактный и высокопроизводительный настольный компьютер, бросающий вызов Apple Mac Pro.

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Несмотря на свой компактный размер (3,6 л), ThinkCenter Neo Ultra оснащен полнофункциональными компонентами для настольных ПК. Он отличается стильным и бесшумным дизайном, который идеально впишется в любое рабочее пространство.

ThinkCenter Neo Ultra построен на платформе Intel Core vPro 14-го поколения "Raptor Lake Refresh" и поддерживает различные коммерческие функции настольного компьютера. Пользователи могут выбирать из множества процессоров, включая Core i9-14900, что обеспечивает высочайшую производительность для требовательных задач.

В качестве графического процессора используется NVIDIA GeForce RTX 4060, обеспечивающая плавный игровой процесс и ускоренное выполнение графических задач.

Настольный компьютер оснащен двумя слотами M.2-2280 Gen 4, обеспечивающими сверхбыструю загрузку и передачу данных. Он также имеет 2,5 GbE и Wi-Fi 6E для надежного и быстрого подключения к сети.

ThinkCenter Neo Ultra оснащен многочисленными портами, включая порт USB 3.2 Gen2x2 Type-C со скоростью 20 Гбит/с, два порта USB 3.2 Gen 2 со скоростью 10 Гбит/с и четыре порта USB 3.2 Type-A для подключения к периферийным устройствам.