Флагманы серии REDMAGIC 9S Pro работают на процессоре Snapdragon 8 Gen 3 и оснащены до 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5X.

Nubia представила свою новую серию игровых флагманов REDMAGIC 9S Pro, предлагая выдающуюся производительность и впечатляющие возможности для заядлых геймеров.

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Устройства работают на новейшем процессоре Snapdragon 8 Gen 3 и оснащены до 24 ГБ сверхбыстрой оперативной памяти LPDDR5X. В сочетании с хранилищем UFS 4.0 объемом до 1 ТБ эти смартфоны обеспечивают плавный и отзывчивый игровой процесс.

REDMAGIC 9S Pro имеет 6,8-дюймовый OLED-экран с разрешением 2480 × 1116 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Он отличается 10-битной глубиной цвета, пиковой яркостью 1600 нит и 100% охватом DCI-P3, обеспечивая захватывающее и яркое визуальное восприятие.

Батарея емкостью 6500 мА*ч гарантирует длительный игровой сеанс, а быстрая зарядка мощностью 80 Вт позволяет быстро пополнить заряд.

Смартфоны оснащены инновационной системой охлаждения, которая включает в себя испарительную камеру площадью 10 182 мм2 и турбовентилятор, вращающийся со скоростью 22 000 об/мин. Эта система обеспечивает максимальный отвод тепла, сохраняя производительность даже при интенсивных нагрузках.

Два стереодинамика с поддержкой DTS:X Ultra обеспечивают захватывающий и реалистичный звук. Также имеются 3,5-миллиметровый аудиоразъем и три микрофона для кристально чистого общения.

Кнопки с RGB-подсветкой и модули Wi-Fi 6E 802.11ax и Bluetooth 5.4 повышают возможности телефона. Пользовательский интерфейс REDMAGIC 9 на базе Android 14 предлагает эксклюзивные функции для геймеров, такие как рекомендации по игре и преобразование голосовых запросов в текст.

Серия REDMAGIC 9S Pro поступит в продажу в Китае 9 июля, а глобальный релиз запланирован на 16 июля. Цены варьируются от 660 долларов за базовую модель до 960 долларов за топовую версию.