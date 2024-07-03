Экспортный контроль США ограничивает продажу передовых чипов для ИИ в Китай из-за опасений, что они могут быть использованы в военных целях.

Корпорация Nvidia продает свои процессоры для центров обработки данных третьим сторонам, таким как Dell, HPE и Supermicro, которые затем собирают и продают серверы искусственного интеллекта (ИИ). Однако эти компании иногда закупают больше процессоров, чем необходимо, и продают излишки по неофициальным каналам.

реклама

В результате на черном рынке появилась торговля процессорами Nvidia для ИИ, и китайские технологические компании активно пытаются приобрести эти чипы для разработки собственных высокопроизводительных чипов ИИ.

Один студент из Китая признался, что контрабандой ввез несколько чипов Nvidia для ИИ, используя перевозку через Гонконг. Он заявил, что мотивирован как финансовой выгодой, так и чувством национального вклада.

Китайские технологические компании, стремящиеся развивать свои собственные разработки чипов ИИ, вероятно, будут продолжать использовать черный рынок для приобретения необходимых компонентов.