Этот мини-светодиодный монитор оснащен передовыми технологиями, которые обеспечивают беспрецедентную детализацию, реалистичные цвета и захватывающий звук.





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Новый EX321UX оснащен процессором BenQ PixSoul Engine, который использует базу данных игровых цветов для создания настраиваемых цветовых режимов. Благодаря искусственному интеллекту яркость и контрастность настраиваются в реальном времени, создавая оптимизированное изображение для каждой игры.

Светодиодная панель Mini LED нового поколения обеспечивает пиковую яркость 1000 нит, в результате чего получается сверхреалистичная контрастность благодаря 1152 зонам локального затемнения. 99% охват цветовых гамм P3 и Adobe RGB гарантирует яркие и точные цвета.

В дополнение к изображению, EX321UX также оснащен первым встроенным eARC от BenQ, который поддерживает до 7.1 каналов объемного звука.

Поддержка Color Shuttle, платформы BenQ для совместного использования профилей с авторизованными пресетами для популярных игр, KVM и сопоставление сценариев позволяют пользователям подключать несколько консолей, ПК и исходных устройств к одному монитору MOBIUZ.