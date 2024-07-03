Первые сообщения о неполадках появились в социальных сетях, когда пользователи начали жаловаться на невозможность подключения к службам Xbox и онлайн-играм.

Геймеры по всему миру столкнулись с серьезными сбоями на серверах Xbox, которые препятствуют подключению и онлайн-играм.

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Первые сообщения о неполадках появились в социальных сетях, когда пользователи начали жаловаться на невозможность подключения к службам Xbox и онлайн-играм.

Причина сбоя пока неизвестна, и официальные представители Microsoft пока не прокомментировали ситуацию. Страницы мониторинга серверов показывают, что большинство служб работают в обычном режиме, но пользователи продолжают испытывать проблемы.

На Downdetector наблюдается всплеск сообщений о сбоях в работе Microsoft Store, Xbox Live и Call of Duty. Также поступают сообщения о проблемах со входом в учетные записи Xbox.

Эти сбои произошли после недавних проблем с серверами PlayStation Network и PS Store.

Пользователям Xbox рекомендуется проверять официальные каналы Microsoft для получения обновлений о ситуации.