Tensor G5, в отличие от своих предшественников, будет полностью разработан самой Google.

В неожиданном повороте событий Google, похоже, решила отказаться от своего давнего партнера Samsung в пользу TSMC для производства своего предстоящего чипа Tensor G5. Этот шаг знаменует собой значительный сдвиг в стратегии Google по производству чипов и бросает вызов доминированию Samsung в мире мобильных процессоров.

реклама

Как сообщается, Tensor G5, в отличие от своих предшественников, будет полностью разработан самой Google. Это говорит о растущей уверенности компании в своих возможностях разработки чипов и желании контролировать весь процесс создания своих процессоров.

Google поручила производство Tensor G5 тайваньской компании TSMC. TSMC является признанным мировым лидером в производстве полупроводников и славится своими передовыми технологическими возможностями. Компания использует улучшенный 3-нанометровый техпроцесс (N3E) для производства Tensor G5, что должно обеспечить повышенную производительность и энергоэффективность.

Отказ от Samsung в пользу TSMC для производства Tensor G5 знаменует собой конец долгого сотрудничества между двумя компаниями. Samsung играла ключевую роль в проектировании и производстве первых двух поколений чипов Tensor. Однако, похоже, Google стремится к большей независимости и контролю над своей линейкой процессоров.

Tensor G5, как ожидается, дебютирует в составе флагманской линейки смартфонов Google Pixel 10, которая будет представлена в следующем году. Это будет первый раз, когда Google будет использовать чип, полностью разработанный и произведенный вне Samsung.



