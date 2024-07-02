Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Новостник
Vaio выпустила 14-дюймовый портативный монитор Vision+, который весит всего 325 граммов
Vaio Vision+ был разработан как идеальный компаньон для тех, кто работает в дороге, и оснащен всеми необходимыми функциями, чтобы сделать вашу работу более эффективной и приятной.

Vaio представила Vaio Vision+, самый легкий в мире портативный монитор, который весит всего 325 граммов. Несмотря на свой невесомый дизайн, этот 14-дюймовый дисплей отличается удивительной прочностью. Vaio Vision+ был разработан как идеальный компаньон для тех, кто работает в дороге.

реклама

Инженерам Vaio удалось создать монитор, который одновременно легкий и достаточно прочный, чтобы выдерживать все трудности путешествий. В самой тонкой части толщина Vaio Vision+ составляет всего 3,9 мм, что делает его одним из самых тонких портативных мониторов на рынке.

Прочность монитора была проверена в ходе серии интенсивных тестов. Тестовый робот ронял Vaio Vision+ с высоты 127 см экраном вниз, и монитор выдержал несколько падений без каких-либо повреждений.

Несмотря на свой компактный размер, Vaio Vision+ обеспечивает исключительное качество изображения. Он оснащен 14-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920 × 1200 пикселей и соотношением сторон 16:10. Это обеспечивает широкую цветовую гамму и четкое, яркое изображение, идеально подходящее для работы, игр или просмотра фильмов.

Vaio Vision+ оснащен двумя портами USB Type-C с альтернативной функцией DisplayPort. Это позволяет легко подключить монитор к вашему ноутбуку, смартфону или планшету с помощью одного кабеля. Монитор также можно использовать в качестве внешнего аккумулятора для зарядки ваших устройств.

В комплект с Vaio Vision+ входят несколько аксессуаров, повышающих его универсальность. Металлическая подставка обеспечивает надежную поддержку монитора на вашем столе или в пути. Чехол для переноски защищает монитор от царапин и ударов во время транспортировки.

Vaio Vision+ 14 уже доступен в Японии по цене 54 800 иен (около 340 долларов США). Информация о доступности и ценах в других регионах пока не разглашается.

#vaio
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Flightradar24: Тяжелые военно-транспортные Y-20A китайской армии летят в Москву
4
Крупнейший китайский мобильный оператор China Mobile представил первую в мире SIM-карту с процессором RISC-V на борту
8
Глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал Запад «научиться извлекать выгоду из игры в эскалацию»
1
Auterion предложила военным беспилотникам Украины технологию обхода помехи и РЭБ с точностью до 90%
5
Axios: Байден покинет предвыборную гонку, если его попросят близкие родственники
2
SK Hynix планирует вложить в свой полупроводниковый бизнес 74,8 миллиарда долларов до 2028 года
+
Ударом ОТРК Искандер-М был поражен эшелон с военнослужащими и техникой ВСУ
5
Трамп пообещал в случае победы защитить США с помощью аналога «Железного купола»
2
Nvidia прекращает поддержку старых процессоров в новых драйверах GeForce
8
Galaxy S25 Ultra будет иметь закругленные углы, как у Galaxy Note 7
+
MediaTek Dimensity 9400 может использоваться в одной из предстоящих моделей Samsung Galaxy S25
+
OnePlus Buds Pro 3 будут доступны в трех цветовых вариантах и ​​со множеством премиальных функций
+
Раскрыты характеристики Tecno Spark 20 Pro 5G
+
Французская армия создаст мастерские по 3D-печати для ремонта военной техники на поле боя
4
Вчера Земля разминулась с астероидом размером с египетскую пирамиду
1
Для PlayStation запатентовали технологию обратной совместимости
2
Российский "Искандер" подловил ВСУ прямо во время разгрузки железнодорожного эшелона с техникой
+
ВС РФ заняли населённый пункт Шумы
3
NVIDIA перечислила процессоры Intel и AMD, которые больше не будут получать новых драйверов
+
AMD отложила выпуск ноутбуков на базе процессоров Ryzen AI 300 до 28 июля
+

Популярные статьи

Нужно ли смотреть на год выпуска китайских смартфонов и почему Xiaomi 11 хуже Redmi Note 13 Pro
13
Почему для мощного игрового ПК не нужна дорогая материнка, а поддержка PCIe 5.0 сильно переоценена
72
Почему я не покупаю ни флагманские, ни бюджетные смартфоны
30
ТОП-5 игровых смартфонов до 50 тысяч рублей, актуальных в 2024 году — Poco F6 и другие модели
2
Итоги гоночного уик-энда 29-30 июня
1
Собираем недорогой народный игровой компьютер в июле 2024 года, легко справляющийся с новыми играми
7
Что для требовательных игр важнее: 16 Гб памяти на видеокарте, или более мощный игровой чип
15
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 3
183
Разбираем "белый" цифровой магазин EVAULT и его интервью популярному белорусскому блогеру
2
Мое мнение о Destiny 2: The Final Shape
1

Сейчас обсуждают

nukemall
03:13
Фашизм/нацизм - болезнь "среднего класса", особенно "образованного городского среднего класса" - "офисного планктона", журнашлюх с блогерастами, прочей гнилой тиляхенции итп существ. Вот, например, уп...
Арестович: на Украине всё ещё верят в возможность «тотальной победы» над Россией
Зураб Вашаломидзе
02:57
Ну 8 гиговые 4060-4060 Ти полный хлам, ибо если забить всю видеопамять игрой и включить заветную генерацию кадров, то мы получим фпс ниже чем без этой генерации кадров
Анализ видеокарт AMD и Nvidia в разрезе FPS на доллар
Сергей Алексеев
02:41
Где моя 4070 по цене 1070 ???
GeForce RTX 4080 на Amazon стоит на $100 ниже рекомендованной цены и выгоднее Radeon RX 7900 ХТХ
AleksK
02:33
Вот RX6750 включен рейтрейсинг. И это линукс.
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 3
Псье Миздюкович
02:30
Ну, про вегу такое говорили и так оно и получилось
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 3
Anton Zelenko
02:22
У меня от MSI моник с такой жк диагональю, кривизной и теми же характеристиками, только с частотой в 165 герц и при этом разрешение 2к и стоит дешевле на 7к. А в этом сколько наценка за герцовку получ...
AOC представила игровой монитор AOC AGON C27G4ZXE с радиусом кривизны 1,5 метра
DIP48
02:07
Каждому американцу по железной кастрюльке на голове.) Вот тебе и железный купол)
Трамп пообещал в случае победы защитить США с помощью аналога «Железного купола»
Iliqchuan Volgograd
02:04
Диванные эксперты подсказывают. И, главное, знают, как правильно руководить ЦБ. Аффтар вообще ни одной статьи в тему ресурса не написал. Ни одной технической статьи на тему оверов или хотя бы просто п...
Материнские платы и ПК на базе процессора Loongson 3A6000 поступили в продажу
DIP48
02:00
Хохлик решил по зеркалить по привычке ? Мол в России всё так же, только хуже ?))) Не, СВО закончится Победой России. И украинство как террористическая организация будет уничтожено. Хватит, наигрались ...
Арестович: на Украине всё ещё верят в возможность «тотальной победы» над Россией
DIP48
01:56
Ага, сынок попросит))). Если папаша с президентского кресла его не прикроет, то сынка сядет весьма надолго. Но коррупции нет и никогда не было у светлых эльфов.)))
Axios: Байден покинет предвыборную гонку, если его попросят близкие родственники
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем