Vaio Vision+ был разработан как идеальный компаньон для тех, кто работает в дороге, и оснащен всеми необходимыми функциями, чтобы сделать вашу работу более эффективной и приятной.

Vaio представила Vaio Vision+, самый легкий в мире портативный монитор, который весит всего 325 граммов. Несмотря на свой невесомый дизайн, этот 14-дюймовый дисплей отличается удивительной прочностью. Vaio Vision+ был разработан как идеальный компаньон для тех, кто работает в дороге.

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Инженерам Vaio удалось создать монитор, который одновременно легкий и достаточно прочный, чтобы выдерживать все трудности путешествий. В самой тонкой части толщина Vaio Vision+ составляет всего 3,9 мм, что делает его одним из самых тонких портативных мониторов на рынке.

Прочность монитора была проверена в ходе серии интенсивных тестов. Тестовый робот ронял Vaio Vision+ с высоты 127 см экраном вниз, и монитор выдержал несколько падений без каких-либо повреждений.

Несмотря на свой компактный размер, Vaio Vision+ обеспечивает исключительное качество изображения. Он оснащен 14-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920 × 1200 пикселей и соотношением сторон 16:10. Это обеспечивает широкую цветовую гамму и четкое, яркое изображение, идеально подходящее для работы, игр или просмотра фильмов.

Vaio Vision+ оснащен двумя портами USB Type-C с альтернативной функцией DisplayPort. Это позволяет легко подключить монитор к вашему ноутбуку, смартфону или планшету с помощью одного кабеля. Монитор также можно использовать в качестве внешнего аккумулятора для зарядки ваших устройств.

В комплект с Vaio Vision+ входят несколько аксессуаров, повышающих его универсальность. Металлическая подставка обеспечивает надежную поддержку монитора на вашем столе или в пути. Чехол для переноски защищает монитор от царапин и ударов во время транспортировки.

Vaio Vision+ 14 уже доступен в Японии по цене 54 800 иен (около 340 долларов США). Информация о доступности и ценах в других регионах пока не разглашается.