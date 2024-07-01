Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Новостник
Sega перезапускает культовую Crazy Taxi в качестве многопользовательской гоночной AAA-игры
Команда разработчиков поставила перед собой задачу сохранить характерную сумасшедшую энергию оригинала, интегрируя при этом новые механики.

В связи с эпическим возвращением Crazy Taxi в декабре 2023 года Sega наконец-то приоткрывает завесу тайны над долгожданным перезапуском. Захватывающее видео и недавно опубликованные вакансии в дочерней студии Sega Sapporo проливают свет на амбициозные планы компании для этой культовой франшизы.

реклама

Глава проекта Кендзи Канно, который стоял у истоков оригинальной Crazy Taxi, намекнул, что мультиплеер играет ключевую роль в переосмыслении игрового процесса. Команда разработчиков поставила перед собой задачу сохранить характерную сумасшедшую энергию оригинала, интегрируя при этом новые механики, которые естественным образом дополняют многопользовательский опыт.

Как сообщается в недавно опубликованных вакансиях, перезапуск Crazy Taxi создается на мощном движке Unreal Engine. Sega ставит перед собой амбициозную цель сделать игру следующим мультиплеерным блокбастером и глобальным хитом, особенно на крупнейшем игровом рынке Северной Америки.

Последняя игра в линейке Crazy Taxi, Crazy Taxi 3: High Roller, была выпущена более двух десятилетий назад в 2002 году. С тех пор поклонники с нетерпением ожидали возможности погрузиться в мир скоростных гонок и безумного хаоса, и перезапуск Crazy Taxi, похоже, готов превзойти все ожидания.

Даты выпуска перезапуска Crazy Taxi и других обновленных классических франшиз Sega еще не объявлены, но ожидается, что они появятся в ближайшие годы.

#sega #crazy #taxi
+
Написать комментарий (0)
Появился хакер, который работает над взломом одной из последних версий Denuvo
История о том, как SEGA спасла NVIDIA о разорения, но сама вынуждена была сдаться под натиском Sony
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Flightradar24: Тяжелые военно-транспортные Y-20A китайской армии летят в Москву
4
Крупнейший китайский мобильный оператор China Mobile представил первую в мире SIM-карту с процессором RISC-V на борту
8
В Иркутской области построят завод, который планировали еще при СССР
7
Глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал Запад «научиться извлекать выгоду из игры в эскалацию»
1
Auterion предложила военным беспилотникам Украины технологию обхода помехи и РЭБ с точностью до 90%
5
Названа стоимость дорожного проекта «Архыз – Красная Поляна»
1
Axios: Байден покинет предвыборную гонку, если его попросят близкие родственники
1
SK Hynix планирует вложить в свой полупроводниковый бизнес 74,8 миллиарда долларов до 2028 года
+
OPPO готовит к выходу смартфон Oppo A3x
+
Ударом ОТРК Искандер-М был поражен эшелон с военнослужащими и техникой ВСУ
5
Трамп пообещал в случае победы защитить США с помощью аналога «Железного купола»
1
Nvidia прекращает поддержку старых процессоров в новых драйверах GeForce
8
Galaxy S25 Ultra будет иметь закругленные углы, как у Galaxy Note 7
+
MediaTek Dimensity 9400 может использоваться в одной из предстоящих моделей Samsung Galaxy S25
+
OnePlus Buds Pro 3 будут доступны в трех цветовых вариантах и ​​со множеством премиальных функций
+
Первый в мире сверхбольшой электрический самосвал начал работать на руднике в Замбии
2
Раскрыты характеристики Tecno Spark 20 Pro 5G
+
Вчера Земля разминулась с астероидом размером с египетскую пирамиду
1
Французская армия создаст мастерские по 3D-печати для ремонта военной техники на поле боя
4
Nokia приобретает Infinera за $2,3 млрд
+

Популярные статьи

Нужно ли смотреть на год выпуска китайских смартфонов и почему Xiaomi 11 хуже Redmi Note 13 Pro
13
Почему для мощного игрового ПК не нужна дорогая материнка, а поддержка PCIe 5.0 сильно переоценена
70
ТОП-5 игровых смартфонов до 50 тысяч рублей, актуальных в 2024 году — Poco F6 и другие модели
2
Почему я не покупаю ни флагманские, ни бюджетные смартфоны
29
Итоги гоночного уик-энда 29-30 июня
1
Собираем недорогой народный игровой компьютер в июле 2024 года, легко справляющийся с новыми играми
7
Что для требовательных игр важнее: 16 Гб памяти на видеокарте, или более мощный игровой чип
13
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 3
164
Разбираем "белый" цифровой магазин EVAULT и его интервью популярному белорусскому блогеру
2
Мое мнение о Destiny 2: The Final Shape
1

Сейчас обсуждают

Легенда
23:57
нифига не страно. я в ЛЮБУЮ точку на машине приеду и посмотрю на стекло, всё идеально отразится. это ртх. это тебе не в определеной точке стоять где отражения сделали
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 3
Антон Филимонов
23:56
Я тебеб больше скажу GPU RDNA 2.0 с такими как утебя ТТХ просто нет....нет кристалла с 23млн транзисторов, нет конфигурации блоков 4608 / 288 / 64 ( у 6800хт 4608 / 288 / 128), при 64 РОП 288 ТМУ нев...
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 3
Nvidia&Intel Hater
23:54
Херово ,да это слов нет.а приглядеться -куча таких проебов в плане физики.выглядят отвратно в большинстве случаев лучи
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 3
lighteon
23:53
Они не исчезают в эре до появления унифицированных шейдеров. RTX отражения от туда пришли (: Все новое - хорошо забытое старое)
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 3
Легенда
23:53
ну с асфальтом херово вышло. а тут вообще топчик. мышкой кручу и идеально отражает. только ртх так может. при этом здание находится в 200м от машины
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 3
Nvidia&Intel Hater
23:51
Мы уже на днях скрины у тебя видели,где сухой асфальт отражал.Эти лучи клоунские лепят вообще без знания физики.ну а что -любители всего блестящего будут в воосторге,примерно как индейцы в старину.тут...
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 3
Giant_calmar
23:50
Извини, но ты не разогнал, а снизив частоту контроллера памяти в 2 раза.
Ryzen 9000 "из коробки" будут поддерживать DDR5-6400, а в разгоне — DDR5-8000
xxToaDxx
23:50
Уродливо смотрится, как будто к Бугатти спереди прицепили что-то
Bugatti хочет выпустить переднемоторный гранд-турер с атмосферным двигателем V16
Легенда
23:49
мышкой покрути и все твои отражения исщезнут. а rtx можно под любым углом смотреть и отражение меняется в реальном времени.
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 3
Vigi
23:46
Прочитал и почти согласился со всем, но потом вспомнил что с этого года в подписке бокса начнут выкатываться игры активижан/близзарт, главное CoD, а это всё, приехали, больше геймеров играет в CoD на ...
Стыд Microsoft: сравниваем в лоб Xbox Game Pass и PlayStation Plus
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем