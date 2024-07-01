Команда разработчиков поставила перед собой задачу сохранить характерную сумасшедшую энергию оригинала, интегрируя при этом новые механики.

В связи с эпическим возвращением Crazy Taxi в декабре 2023 года Sega наконец-то приоткрывает завесу тайны над долгожданным перезапуском. Захватывающее видео и недавно опубликованные вакансии в дочерней студии Sega Sapporo проливают свет на амбициозные планы компании для этой культовой франшизы.

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Глава проекта Кендзи Канно, который стоял у истоков оригинальной Crazy Taxi, намекнул, что мультиплеер играет ключевую роль в переосмыслении игрового процесса. Команда разработчиков поставила перед собой задачу сохранить характерную сумасшедшую энергию оригинала, интегрируя при этом новые механики, которые естественным образом дополняют многопользовательский опыт.

Как сообщается в недавно опубликованных вакансиях, перезапуск Crazy Taxi создается на мощном движке Unreal Engine. Sega ставит перед собой амбициозную цель сделать игру следующим мультиплеерным блокбастером и глобальным хитом, особенно на крупнейшем игровом рынке Северной Америки.

Последняя игра в линейке Crazy Taxi, Crazy Taxi 3: High Roller, была выпущена более двух десятилетий назад в 2002 году. С тех пор поклонники с нетерпением ожидали возможности погрузиться в мир скоростных гонок и безумного хаоса, и перезапуск Crazy Taxi, похоже, готов превзойти все ожидания.

Даты выпуска перезапуска Crazy Taxi и других обновленных классических франшиз Sega еще не объявлены, но ожидается, что они появятся в ближайшие годы.