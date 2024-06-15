В своем заявлении Slack заявил, что "привержен соблюдению всех применимых законов и санкций".

Компания Slack Technologies объявила о том, что заморозит учетные записи пользователей из России из-за санкций, введенных США.

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Slack — это популярный корпоративный мессенджер, используемый многими компаниями по всему миру. Компания заявила, что замораживание учетных записей является необходимым шагом для соблюдения санкций США.

Замораживание учетных записей затронет всех пользователей из России, независимо от того, являются ли они физическими лицами или организациями.

Замороженные учетные записи больше не смогут отправлять или получать сообщения, а также получать доступ к файлам и данным. Пользователи также не смогут создавать новые учетные записи.

Slack заявил, что сделает исключения для некоторых пользователей, таких как журналисты и гуманитарные организации. Эти пользователи смогут продолжать использовать Slack для своей работы.

В своем заявлении Slack заявил, что "привержен соблюдению всех применимых законов и санкций". Компания также заявила, что "понимает, что это решение может вызвать трудности для некоторых пользователей", но заверила, что "принимает все необходимые меры для минимизации воздействия".

Некоторые пользователи выразили понимание решения Slack, в то время как другие раскритиковали компанию за то, что она лишает их доступа к важному инструменту связи.