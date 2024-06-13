N-VAN e: имеет традиционную для японских автомобилей компоновку, ориентированную на эксплуатацию в тесных городах.

Honda представила новый компактный электромобиль N-VAN e: для японского рынка. Новинка будет доступна по цене от 15 550 долларов.

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N-VAN e: имеет традиционную для японских автомобилей компоновку, ориентированную на эксплуатацию в тесных городах. Он оснащен умеренным запасом хода в 245 км, что позволило удержать стоимость автомобиля на разумном уровне.

За дополнительную плату в 700 долларов покупатели могут получить поддержку экспресс-зарядки. Это сократит время полной зарядки тяговой батареи с четырех с половиной часов до тридцати минут.

N-VAN e: имеет множество возможностей трансформации, что делает его идеальным автомобилем для перевозки грузов или пассажиров. Сиденья заднего ряда можно сложить, чтобы увеличить грузовое пространство. Кроме того, имеется поднимающееся заднее сиденье, которое позволяет перевозить высокие предметы.

N-VAN e: будет доступен в Японии осенью этого года. Пока неизвестно, будет ли он продаваться на других рынках.