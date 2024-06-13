Данный атомный источник питания использует запатентованную технологию электрохимического преобразования радиоизотопной энергии.

Калифорнийская компания Infinity Power совершила революционный прорыв в области автономного питания, создав новую атомную батарейку с беспрецедентным уровнем эффективности.

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Данный атомный источник питания использует запатентованную технологию электрохимического преобразования радиоизотопной энергии. Он достиг общей эффективности более 60%, в то время как все созданные ранее атомные батарейки имели продуктивность на уровне нескольких процентов.

"Это исторический момент для отрасли автономного питания. Наш прорыв открывает новые горизонты для устройств, которые полагаются на длительные периоды автономной работы", - сказал генеральный директор Infinity Power д-р Сэмюэл Гриффин.

Эта технология позволяет атомным батарейкам служить в десятки раз дольше, чем традиционные литиевые. Они также чрезвычайно долговечны и могут работать в экстремальных условиях, таких как высокие и низкие температуры, вибрации и воздействие радиации.

Атомные батареи могут питать медицинские устройства, космические аппараты, подводные датчики и беспилотные транспортные средства в течение многих лет без необходимости замены или обслуживания.

Infinity Power получила значительную поддержку со стороны правительства США, которое видит в ее технологии огромный потенциал для различных отраслей, включая военную, медицинскую и космическую.

"Мы в восторге от перспектив, открываемых этой инновационной технологией. Это может коренным образом изменить то, как мы используем автономное питание, и повлиять на множество отраслей", - заявила министр энергетики США Дженнифер Грэнхольм.

Infinity Power в настоящее время работает над коммерциализацией своей технологии и планирует выпустить на рынок первые атомные батарейки в течение ближайших двух лет.