Это решение стало кульминацией ряда проблем, с которыми столкнулась студия в последние месяцы.

Австралийская студия League of Geeks, известная такими играми, как Armello и Solium Infernum, объявила о вынужденной приостановке деятельности. Студия заявила, что это решение было принято после тщательного рассмотрения ее текущего финансового положения и перспектив на будущее.

реклама "С тяжелым сердцем мы объявляем о том, что вступаем в период "гибернации", - говорится в заявлении студии. - Мы не можем гарантировать, что вернемся к разработке игр в будущем".

Это решение стало кульминацией ряда проблем, с которыми столкнулась студия в последние месяцы. В декабре 2023 года League of Geeks уволила половину своего персонала и приостановила разработку Jumplight Odyssey, симулятора космического ковчега, который находился в раннем доступе.

Несмотря на эти трудности, студия выпустила Solium Infernum, свою долгожданную политическую стратегию в феврале этого года. Однако игра получила неоднозначные отзывы и не достигла ожидаемых коммерческих успехов.

В своем заявлении League of Geeks выразила благодарность своим сотрудникам, сообществу и всем, кто поддерживал студию на протяжении многих лет. Студия также заверила, что продолжит поддерживать свои существующие игры, включая Armello и Solium Infernum.

Остается надеяться, что League of Geeks сможет преодолеть эти трудности и вернуться к разработке игр в будущем. У студии есть талантливая команда и увлеченная фан-база.