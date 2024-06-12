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Ученые создали крошечный 3D-принтер Nano3DP размером с монету
Ученые создали крошечный 3D-принтер размером с монету, открывая новые возможности для аддитивного производства.

Команда исследователей из Массачусетского технологического института (MIT) и Техасского университета в Остине представила рабочий прототип крошечного 3D-принтера, который по размеру сопоставим с монетой.

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Размер этого миниатюрного принтера, известного как "Nano3DP", всего 1 сантиметр в диаметре. Несмотря на свой небольшой размер, он способен производить трехмерные объекты с высокой точностью и разрешением. Такая компактность и мобильность расширяют применение 3D-печати, делая ее доступной для использования в удаленных местах, полевых условиях и даже космических миссиях.

Исследовательскую группу возглавили профессор Йоав Вестон из MIT и профессор Чжаову Хэ из Университета Техаса в Остине. Они заявили, что основной целью разработки Nano3DP было создание универсальной платформы для печати по требованию. Благодаря своим крошечным размерам Nano3DP можно легко интегрировать в различные устройства и робототехнические системы, позволяя им печатать необходимые компоненты на месте.

"Это огромный шаг в развитии 3D-печати", - сказал профессор Вестон. "Теперь мы можем представить себе сценарии, в которых роботы могут развертывать миниатюрные 3D-принтеры для печати запасных частей или строительства структур в неприступных местах".

Для печати объектов Nano3DP использует жидкий фотополимер, который затвердевает под воздействием ультрафиолетового света. Четырехъосевая система позиционирования обеспечивает точное перемещение печатной площадки.

Nano3DP также представляет значительный научный интерес. Он может использоваться для исследования микроскопических процессов печати, включая поведение расплавленных материалов, растекание и отверждение.

#3d-принтер #nano
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