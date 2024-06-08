Режим X3 Frame Generation позволяет LSFG создавать не один, а два промежуточных кадра между существующими кадрами, генерируемыми игрой.

Разработчики утилиты LSFG, позволяющей включать генерацию кадров на любых графических ускорителях, выпустили крупное обновление под номером 2.1. Одной из главных особенностей новой версии является режим работы под названием "X3 Frame Generation".

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Режим X3 Frame Generation позволяет LSFG создавать не один, а два промежуточных кадра между существующими изображениями, генерируемыми игрой. Это приводит к более плавному игровому процессу, особенно в динамичных сценах.

Помимо нового режима генерации кадров, LSFG 2.1 также включает ряд других улучшений. Разработчики оптимизировали производительность утилиты для более широкого спектра графических процессоров, что гарантирует плавную работу даже на менее мощных системах. Кроме того, была улучшена совместимость LSFG с различными играми и движками.

Чтобы включить режим X3 Frame Generation в LSFG 2.1, пользователям необходимо:

Установить последнюю версию LSFG с официального сайта.

Запустить LSFG и перейти на вкладку "Настройки".

В разделе "Движок" выбрать режим "X3 Frame Generation".

Нажать кнопку "Применить", чтобы сохранить изменения.

Для использования X3 Frame Generation в LSFG 2.1 требуются:

Графический процессор с поддержкой шейдеров версии 5.0 или выше.

Операционная система Windows 10 64-разрядная или выше.

Последняя версия драйверов графического процессора.

LSFG 2.1 уже доступна для бесплатной загрузки на официальном сайте проекта. Пользователи могут загрузить установщик для Windows 64-разрядной операционной системы.