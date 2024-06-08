Контроллер SM2508 выйдет в четвертом квартале 2024 года, а твердотельные накопители на его основе будут доступны в начале 2025 года.

Компания Silicon Motion, ведущий поставщик контроллеров для твердотельных накопителей (SSD), объявила о грядущем выпуске контроллера SM2508 для клиентских SSD на базе интерфейса PCIe 5.0. Контроллер SM2508 предназначен для обеспечения исключительной производительности, энергоэффективности и надежности в современных высокопроизводительных системах.

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SM2508 построен на совершенно новой архитектуре, оптимизированной для PCIe 5.0. Он предлагает восемь каналов NVMe и поддерживает передовую флэш-память NAND нового поколения. В результате SM2508 обеспечивает последовательную скорость чтения/записи до 16 ГБ/с, что вдвое превышает скорость существующих контроллеров PCIe 4.0.

Помимо высокой производительности, SM2508 отличается впечатляющей энергоэффективностью. Внедрение передовых технологий управления питанием позволяет снизить энергопотребление до 30% по сравнению с предыдущим поколением контроллеров. Это приводит к более длительному времени автономной работы для ноутбуков и других портативных устройств.

Ожидается, что твердотельные накопители, основанные на контроллере SM2508, будут демонстрировать впечатляющую производительность. Внутренние тесты Silicon Motion показали, что такие SSD могут достигать последовательной скорости чтения/записи до 16 ГБ/с и произвольной скорости чтения/записи до 3 миллионов IOPS.

Контроллер SM2508 планируется выпустить в четвертом квартале 2024 года. Ожидается, что твердотельные накопители на его основе от ведущих производителей будут доступны в начале 2025 года.