Топливо для ядерных реакторов США нового поколения легко превратить в оружие, предупредили ученые.

Американская некоммерческая организация "Союз заинтересованных ученых" (UCS) провела анализ топлива HALEU (металлического высокопробного низкообогащенного уранового топлива), которое рассматривается в США в качестве основного для реакторов АЭС нового поколения.

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Анализ UCS показал, что топливо HALEU легко превращается в оружие — атомные бомбы, эквивалентные по мощности боеприпасам, сброшенным на Хиросиму и Нагасаки.

Топливо HALEU содержит более высокую концентрацию урана-235, чем традиционное низкообогащенное урановое топливо, используемое в большинстве действующих ядерных реакторов в США. Это делает топливо HALEU более эффективным для производства энергии, но также более легким для превращения в оружие.

Ученые UCS предупреждают, что использование топлива HALEU в реакторах АЭС нового поколения может увеличить риск распространения ядерного оружия. Если такое топливо попадет в руки враждебных государств, оно может быть использовано для создания атомных бомб.

Анализ UCS также показал, что топливо HALEU не имеет существенных преимуществ перед традиционным низкообогащенным ураном в плане производства энергии. Топливо HALEU более дорогое в производстве и требует более сложных технологий для обращения.

Ученые UCS призывают правительство США пересмотреть свои планы по использованию топлива HALEU в реакторах АЭС нового поколения. Они рекомендуют правительству сосредоточиться на разработке более безопасных и надежных источников энергии, таких как возобновляемые источники энергии и передовые ядерные технологии.

Анализ UCS является серьезным предупреждением о рисках, связанных с использованием топлива HALEU.