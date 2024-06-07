"ИИ-гигафабрика" xAI разместится в гигантском дата-центре в Теннеси.

ИИ-стартап xAI, курируемый Илоном Маском, планирует построить гигантский дата-центр с самым производительным в мире ИИ-суперкомпьютером в окрестностях Мемфиса, штат Теннесси.

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Согласно данным Datacenter Dynamics, дата-центр будет занимать площадь более 1 миллиона квадратных футов и потреблять 200 мегаватт электроэнергии. Дата-центр будет оснащен новейшими графическими процессорами NVIDIA H100 и H200 и станет использоваться для обучения и запуска больших языковых моделей и других ресурсоемких приложений искусственного интеллекта.

ИИ-суперкомпьютер xAI будет обладать вычислительной мощностью в эксафлопсы, что сделает его самым мощным ИИ-суперкомпьютером в мире. Суперкомпьютер будет использоваться для решения сложных задач, таких как разработка новых лекарств, открытие новых материалов и прогнозирование погоды и климата.

Строительство дата-центра xAI создаст тысячи новых рабочих мест и принесет значительные экономические выгоды региону Мемфиса. Дата-центр также будет способствовать развитию экосистемы искусственного интеллекта в Теннесси и привлечет другие компании, работающие в области ИИ, в этот регион.

Ожидается, что дата-центр xAI начнет работу в 2026 году.



