Корпус Model 0 Flamingo отличается уникальным дизайном: он изготовлен из текстиля и складывается вокруг материнской платы как коробка. Такая конструкция позволяет легко собирать и разбирать компьютер, а также удобно транспортировать его.

Компания Geometric Future, основанная бывшими сотрудниками InWin, представила на выставке Computex 2024 необычный компьютерный корпус под названием Model 0 Flamingo.

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Корпус Model 0 Flamingo отличается уникальным дизайном: он изготовлен из текстиля и складывается вокруг материнской платы как коробка. Такая конструкция позволяет легко собирать и разбирать компьютер, а также удобно транспортировать его.

Корпус Model 0 Flamingo поддерживает материнские платы формата Mini-ITX и Micro-ATX. Он имеет 2 слота для видеокарт длиной до 330 мм и 3 слота для накопителей 2,5 дюйма. Корпус также оснащен блоком питания мощностью 750 Вт.

Несмотря на то, что корпус Model 0 Flamingo изготовлен из текстиля, он обеспечивает хорошую вентиляцию за счет использования перфорированных панелей. Корпус также оснащен тремя вентиляторами диаметром 120 мм, которые обеспечивают дополнительный поток воздуха.

Корпус Model 0 Flamingo поступит в продажу в конце июня 2024 года по цене $249.

Model 0 Flamingo является уникальным и инновационным решением для тех, кто ищет легкий и портативный компьютерный корпус. Его текстильная конструкция и простая сборка делают его идеальным для тех, кто часто перемещается или любит собирать и разбирать свой компьютер.