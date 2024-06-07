Ранее TCL импортировала телевизоры в Россию, но в марте этого года компания подала декларацию на телевизоры, выпускаемые на площадках "Кванта" в Зеленограде и Воронеже.

Китайская компания TCL начала собирать телевизоры на мощностях российского контрактного производителя "Квант". Это первый случай, когда TCL производит свои телевизоры в России.

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Ранее TCL импортировала телевизоры в Россию, но в марте этого года компания подала декларацию на телевизоры, выпускаемые на площадках "Кванта" в Зеленограде и Воронеже. В этих документах TCL впервые указана как производитель, а не импортер.

Сборка телевизоров TCL в России позволит компании снизить стоимость своей продукции для российских потребителей и сократить сроки доставки. Кроме того, это создаст новые рабочие места в России и будет способствовать развитию российской экономики.

На заводах "Кванта" будут собираться телевизоры TCL различных размеров и моделей, включая телевизоры с разрешением 4K и 8K, а также с технологией QLED. Телевизоры TCL российского производства поступят в продажу в ближайшие месяцы.

TCL верит в потенциал российского рынка и готова инвестировать в его развитие. Это также является положительным сигналом для российской экономики, поскольку создает новые рабочие места и способствует развитию отечественной промышленности.