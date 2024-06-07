Huawei делится успехами своих ИИ-ускорителей Ascend 910B в сравнении с решениями Nvidia позапрошлого поколения

Huawei Technologies заявила, что ее ИИ-ускорители Ascend 910B превосходят решения Nvidia A100 позапрошлого поколения в задачах, связанных с искусственным интеллектом.

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Ускорители Nvidia A100 были выпущены в 2020 году и в настоящее время считаются устаревшими по меркам западного рынка, поскольку Nvidia уже выпустила 2 более новых поколения своих ИИ-ускорителей. Однако на китайском рынке, который в значительной степени изолирован от западных технологий, решения Nvidia A100 по-прежнему широко используются.

Huawei утверждает, что ее ИИ-ускорители Ascend 910B превосходят решения Nvidia A100 в различных задачах, связанных с искусственным интеллектом, включая обработку изображений, распознавание речи и обучение моделей глубокого обучения. Huawei также утверждает, что ее ускорители более энергоэффективны, чем решения Nvidia.

В своем заявлении Huawei приводит результаты тестов, проведенных независимой исследовательской фирмой. Они показывают, что ускорители Ascend 910B обеспечивают на 20% более высокую производительность, чем решения Nvidia A100 в задачах обработки изображений. В тестах на распознавание речи ускорители Huawei показали на 15% более высокую точность, чем решения Nvidia.

Huawei также утверждает, что ее ускорители Ascend 910B более доступны по цене, чем решения Nvidia A100. Компания утверждает, что ее ускорители стоят на 30% дешевле, чем решения Nvidia.

Превосходство Huawei над решениями Nvidia позапрошлого поколения является значительным достижением для китайской компании.

Однако важно отметить, что сравнение Huawei проводится с решениями Nvidia позапрошлого поколения. Неясно, как ускорители Ascend 910B будут сравниваться с более новыми решениями Nvidia, такими как ускорители H100 и A100G.