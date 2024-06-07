Новая цифровая валюта предназначена для использования в экосистеме Telegram, включая премиум-подписку, покупки в играх и вознаграждения создателям контента.

Создатель Telegram Павел Дуров объявил о запуске внутренней валюты мессенджера под названием «Звезды». Новая цифровая валюта предназначена для использования в экосистеме Telegram, включая премиум-подписку, покупки в играх и вознаграждения создателям контента.

«Звезды» будут выпускаться в ограниченном количестве и не будут подвержены инфляции. Пользователи смогут зарабатывать «Звезды» за активность в Telegram, такую как создание высококачественного контента, модерацию групп и каналов, а также участие в опросах и играх.

реклама «Мы считаем, что "Звезды" могут стать основой новой цифровой экономики в рамках Telegram», — заявил Павел Дуров. «Они позволят пользователям вознаграждать друг друга за ценный контент и создавать устойчивую экосистему для создателей и предпринимателей».

«Звезды» можно будет использовать для покупки премиум-подписки Telegram, которая предоставляет пользователям доступ к эксклюзивным функциям, таким как увеличенные лимиты на загрузку файлов, улучшенное управление чатами и отсутствие рекламы.

Кроме того, «Звезды» можно будет использовать для покупки виртуальных товаров в играх, созданных на платформе Telegram. Разработчики игр смогут интегрировать «Звезды» в свои приложения, позволяя пользователям приобретать внутриигровые предметы, улучшения и другие преимущества.

Создатели контента в Telegram также смогут зарабатывать «Звезды» за свою работу. Пользователи смогут отправлять «Звезды» создателям контента в качестве благодарности за их труд и поддержку.

«Звезды» будут храниться в кошельках Telegram, которые будут доступны для всех пользователей. Пользователи смогут совершать транзакции со «Звездами» напрямую друг с другом, а также покупать и продавать их на сторонних биржах.