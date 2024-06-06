Xeneon 34WQHD240-C оснащен 34-дюймовой изогнутой QD-OLED панелью нового поколения от Samsung Display.

На выставке электроники Computex 2024 компания Corsair представила свой новейший игровой монитор Xeneon 34WQHD240-C. Этот монитор оснащен передовыми технологиями, которые обеспечивают исключительные игровые возможности.

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Xeneon 34WQHD240-C оснащен 34-дюймовой изогнутой QD-OLED панелью нового поколения от Samsung Display. Эта панель использует технологию квантовых точек (QD), которая обеспечивает более широкую цветовую гамму и более высокую яркость по сравнению с традиционными OLED-панелями.

Панель имеет разрешение 3440x1440 пикселей и частоту обновления 240 Гц. Это означает, что пользователи могут наслаждаться плавным и отзывчивым игровым процессом без разрывов и задержек.

Помимо выдающихся технических характеристик, Xeneon 34WQHD240-C также оснащен рядом функций, ориентированных на геймеров:

Технология AMD FreeSync Premium Pro, которая синхронизирует частоту обновления монитора с частотой кадров графического процессора, устраняя разрывы изображения и задержки ввода.

Поддержка HDR10+ для более реалистичных цветов и контрастности в играх и фильмах.

Регулируемая подставка, которая позволяет пользователям настраивать высоту, угол наклона и поворота монитора для оптимального просмотра.

Встроенные динамики для удобства использования.