На выставке электроники Computex 2024 компания Corsair представила свой новейший игровой монитор Xeneon 34WQHD240-C. Этот монитор оснащен передовыми технологиями, которые обеспечивают исключительные игровые возможности.
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Xeneon 34WQHD240-C оснащен 34-дюймовой изогнутой QD-OLED панелью нового поколения от Samsung Display. Эта панель использует технологию квантовых точек (QD), которая обеспечивает более широкую цветовую гамму и более высокую яркость по сравнению с традиционными OLED-панелями.
Панель имеет разрешение 3440x1440 пикселей и частоту обновления 240 Гц. Это означает, что пользователи могут наслаждаться плавным и отзывчивым игровым процессом без разрывов и задержек.
Помимо выдающихся технических характеристик, Xeneon 34WQHD240-C также оснащен рядом функций, ориентированных на геймеров:
- Технология AMD FreeSync Premium Pro, которая синхронизирует частоту обновления монитора с частотой кадров графического процессора, устраняя разрывы изображения и задержки ввода.
- Поддержка HDR10+ для более реалистичных цветов и контрастности в играх и фильмах.
- Регулируемая подставка, которая позволяет пользователям настраивать высоту, угол наклона и поворота монитора для оптимального просмотра.
- Встроенные динамики для удобства использования.
"Мы очень рады представить Xeneon 34WQHD240-C, наш новый флагманский игровой монитор", сказал представитель Corsair. "Этот монитор сочетает в себе новейшие технологии отображения с рядом функций, ориентированных на геймеров".