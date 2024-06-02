RTX Video SDK предоставляет разработчикам доступ к передовым технологиям обработки видео NVIDIA RTX GPU, включая аппаратную обработку AV1, аппаратное декодирование H.264 и транскодирование в режиме реального времени.

NVIDIA выпустила RTX Video SDK, новый набор инструментов для разработчиков, обеспечивающий создание медиаприложений со значительно улучшенным качеством видео и сниженной задержкой. Кроме того, VideoLan объявила, что популярный VLC Media Player получит поддержку RTX Video HDR.

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RTX Video SDK предоставляет разработчикам доступ к передовым технологиям обработки видео NVIDIA RTX GPU, включая аппаратную обработку AV1, аппаратное декодирование H.264 и транскодирование в режиме реального времени. SDK включает в себя оптимизированные библиотеки, инструменты и примеры, которые упрощают разработчикам интеграцию этих возможностей в свои приложения.

Ключевые особенности RTX Video SDK:

Поддержка аппаратного декодирования AV1 обеспечивает плавное потоковое воспроизведение видео самого высокого качества с минимальной задержкой и потреблением электроэнергии.

Функции улучшения качества видео, такие как масштабирование на основе ИИ, повышают резкость и четкость видео, обеспечивая более захватывающий зрительский опыт.

Аппаратное транскодирование H.264 позволяет разработчикам создавать медиаприложения, которые могут мгновенно преобразовывать видео для потоковой передачи, совместного использования и других целей.

VideoLan объявила, что VLC Media Player получит поддержку RTX Video HDR, что позволит пользователям наслаждаться видео HDR с расширенным динамическим диапазоном и более реалистичными цветами. Поддержка HDR обеспечивается аппаратным декодером H.264 RTX Video SDK, который обрабатывает сигналы HDR с высокой скоростью и эффективностью.

RTX Video SDK теперь доступен для разработчиков как часть NVIDIA CUDA Toolkit. VLC Media Player с поддержкой RTX Video HDR ожидается в будущем выпуске.



