Процессоры M2 Ultra представляют собой высокопроизводительные чипы, разработанные Apple для использования в профессиональных компьютерах.

Apple делает значительный шаг в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Согласно эксклюзивным источникам, компания внедряет мощные процессоры, аналогичные чипам M2 Ultra из компьютеров Mac Studio и Mac Pro, в свои центры обработки данных.

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Эти серверные чипы будут использоваться для обработки все более сложных задач, связанных с ИИ, которые поступают с устройств Apple. Начиная с iPhone и заканчивая Siri, Apple стремится повысить возможности своих продуктов и сервисов с помощью ИИ.

Процессоры M2 Ultra представляют собой высокопроизводительные чипы, разработанные Apple для использования в профессиональных компьютерах. Они состоят из двух соединенных друг с другом чипов M2 Pro, что обеспечивает значительный прирост производительности по сравнению с обычными процессорами M2.

С другой стороны, процессоры M4 являются следующим поколением чипов Apple, предназначенных для использования в серверных средах. Они будут предлагать еще более высокую производительность, чем M2 Ultra, что сделает их идеальными для обработки сложных задач ИИ.

От улучшения Siri до повышения качества фотографий на iPhone, ИИ играет все более важную роль в экосистеме Apple. С помощью серверных чипов M2 Ultra и M4 Apple может еще больше расширить возможности ИИ, предоставляя пользователям более персонализированный и удобный опыт.

Ожидается, что развертывание этих серверных чипов будет завершено в течение ближайших месяцев.