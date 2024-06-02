Project G-Assist использует ИИ для предоставления игрокам в реальном времени советов и рекомендаций по улучшению игрового процесса.

Компания NVIDIA официально представила Project G-Assist - игровой помощник на базе искусственного интеллекта (ИИ), который изначально был представлен как первоапрельская шутка.

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Project G-Assist использует ИИ для предоставления игрокам в реальном времени советов и рекомендаций по улучшению игрового процесса. Помощник может анализировать игровой процесс геймера, выявлять области для улучшения и предлагать персонализированные советы по улучшению прицеливания, движений и стратегии.

Project G-Assist также может отслеживать статистику пользователя (K/D). Помощник может использовать эти данные для предоставления советов о том, как улучшить общий игровой процесс и подняться по ранговой лестнице.

NVIDIA заявляет, что Project G-Assist все еще находится в стадии разработки, но компания планирует выпустить его для всех пользователей в ближайшие месяцы. Помощник будет доступен для загрузки из магазина приложений NVIDIA GeForce Experience.

Project G-Assist может стать ценным инструментом для пользователей всех уровней, от новичков до профессионалов.