Asus воскрешает легенду: новая GeForce GT 710 EVO с 2 ГБ памяти.

Компания Asus представила новую модель видеокарты GeForce GT 710 EVO, которая является обновленной версией оригинальной GT 710, выпущенной еще в далеком 2014 году.

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Новая GT 710 EVO основана на том же графическом процессоре GK208 с архитектурой Kepler, однако получила увеличенный объем памяти до 2 ГБ GDDR5. Это небольшое обновление, которое вряд ли существенно повлияет на производительность, но может быть полезным для запуска некоторых современных игр на минимальных настройках.

Основное предназначение GT 710 EVO - обеспечить пользователям возможность вывода изображения на несколько мониторов, а также поддержку аппаратного декодирования видео. Это делает ее идеальным выбором для офисных компьютеров и бюджетных домашних ПК.

Тот факт, что фирма Asus выпускает обновленные версии GeForce GT 710 спустя 10 лет после начала производства этой модели, свидетельствует о стабильном спросе на недорогие решения по модернизации старых ПК.

Несмотря на свою невысокую производительность, GT 710 EVO по-прежнему остается одной из самых доступных дискретных видеокарт на рынке. Ее цена составляет около 50 долларов, что делает ее отличным вариантом для тех, кто ищет недорогую видеокарту для базовых задач.