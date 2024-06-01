Японский миллиардер отменил круиз вокруг Луны на корабле Starship из-за неопределенности с готовностью.

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава отменил свой контракт на первый туристический полет вокруг Луны на корабле Starship компании SpaceX. Об этом заявили представители Маэдзавы на сайте проекта dearMoon.

Маэдзава изначально планировал отправиться в путешествие вокруг Луны в 2023 году вместе с группой из восьми творческих личностей. Однако представители Маэдзавы заявили, что неопределенность с готовностью корабля Starship заставила их отменить контракт.

реклама "Мы с большой надеждой ждали возможности совершить полет на Starship", - говорится в заявлении представителей Маэдзавы. "Однако, принимая во внимание нынешние обстоятельства, включая неопределенность с графиком разработки Starship, мы пришли к выводу, что не сможем осуществить полет в запланированный срок".

Представители Маэдзавы отметили, что решение об отмене полета было принято с тяжелым сердцем. Они заявили, что продолжат следить за разработкой Starship и надеются, что в будущем смогут отправиться в путешествие вокруг Луны.

Компания SpaceX пока не прокомментировала отмену контракта с Маэдзавой.

SpaceX уже несколько раз откладывала дату первого испытательного полета Starship на орбиту Земли.

Неясно, когда Starship будет готова к полету вокруг Луны. Однако отмена контракта Маэдзавы свидетельствует о том, что полет может быть отложен на несколько лет.