Vivo доминирует в рейтинге производительности AnTuTu, Qualcomm и MediaTek делят лидерство по процессорам.

Китайский разработчик популярного бенчмарка для Android-устройств AnTuTu опубликовал рейтинг производительности за май. В топе флагманских смартфонов наблюдается явное доминирование компании Vivo, которая заняла большую часть позиций.

Первое место в рейтинге занял смартфон Vivo X90 Pro+, набравший 1 328 887 баллов. За ним следуют еще четыре модели Vivo: X90 Pro, X90, X80 Pro и X80. В категории субфлагманов Vivo также занимает лидирующие позиции. Первое место занимает модель Vivo S16 Pro, за ней следуют Vivo S16 и Vivo S15 Pro.

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Что касается процессоров, то в категории флагманов Qualcomm и MediaTek поделили лидерство. Первое место занял процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, а второе - MediaTek Dimensity 9200. В категории субфлагманов также наблюдается разделение лидерства между Qualcomm и MediaTek. Первое место занял процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, второе - MediaTek Dimensity 8100.

Доминирование Vivo в рейтинге AnTuTu свидетельствует о том, что компания производит одни из самых быстрых и мощных смартфонов на рынке. Это также является признаком того, что китайские производители смартфонов продолжают лидировать в области инноваций в мобильной индустрии.

А разделение лидерства между Qualcomm и MediaTek по процессорам показывает, что обе компании производят высокопроизводительные чипы, которые используются в лучших смартфонах на рынке.